婦搶6盒酒精棉片！她崩潰求分一盒 遭嗆「糖尿病不吃糖就好」

一名女網友的奶奶是糖尿病患者，家中酒精棉片幾乎用完，她到處都買不到，心急向一名買了6盒酒精棉片的婦人詢問，可否分一盒給她，卻被回嗆「糖尿病不吃糖就好，不打胰島素會死嗎？」讓她崩潰到哭。其他網友紛紛為她抱不平，也有許多人暖心回應願意代買或分送，相當溫暖。

新冠肺炎疫情延燒，酒精相關產品成為搶購目標，雖然已有許多專家醫師等指出，糖尿病患者每日都需要酒精棉片，呼籲民眾不要盲目搶購，然而依然無效，只要酒精棉片上架仍會被搶光。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她的奶奶是糖尿病患者，最近才告訴她自己酒精棉片已經不夠用了，而且是省到一天只用一片的狀況，她先後去了美式賣場、藥局等地都買不到，甚至絕望到至美髮店詢問，最後終於在某間小藥局內找到酒精棉片。

然而該網友正要購買時，前面卻有一名婦人一次買了6盒酒精棉片，她心急的問，能否分一盒給她，因為她的奶奶真的很需要，她也真的買不到了。豈料婦人竟回嗆「這我先拿到的憑什麼給你，糖尿病不吃糖不就好了，不打胰島素會死嗎？」

該網友聽了差點氣哭，她表示，「不給沒關係，先搶先贏我懂，沒必要加後面那幾句的。到底為什麼要一直搶酒精棉片？是要擠出來用還是拿來吃？」最後是因為她在藥局急哭，藥局人員暖心分了她一盒，讓她非常感謝。

其他網友看完也非常生氣，留言「阿姨真的是很無知，竟然覺得糖尿病不吃糖就好」、「阿姨太沒口德了！很過分」、「就是有一種人不知道在搶什麼，跟著搶，搶完也沒用，然後放到沒用也不願意拿出來留給需要的人，聽到酒精就高潮」。

另外還有許多網友表示可以代買或分送給該網友的奶奶，該網友表示，謝謝各位的愛心跟幫助，已經有好多人私訊我告訴我資訊，用量已經夠阿嬤使用了，各位如果有多的也可以分享給其他需要的人」。