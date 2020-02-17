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鑽石公主號疫情失控 日本厚生勞動省人員也中鏢

酒精搶光改搶「花露水」消毒 專家憂：香精恐引皮膚過敏

聯合新聞網 / 綜合報導
明星花露水標榜含有75％的酒精，符合殺菌標準，成為民眾搶購目標。 聯合報系資料照片／記者彭芸芳攝影
明星花露水標榜含有75％的酒精，符合殺菌標準，成為民眾搶購目標。 聯合報系資料照片／記者彭芸芳攝影

新冠肺炎（Covid-19）疫情蔓延，全台各地大鬧口罩、酒精荒，誇張的是，現在連「花露水」都賣到缺貨，有民眾認為，花露水內含75％的酒精，有殺菌效果。不過專家提醒，花露水內含有香精成分，大量使用的話恐造成過敏。

根據《TVBS》報導，疫情肆虐造成人心惶惶，由於明星花露水標榜含有75％的酒精，符合殺菌標準，成為民眾搶購目標，不少人買不到消毒酒精，轉而購買花露水代替。

據了解，老牌明星花露水在今年1月恢復生產，近期到賣場查看，根本找不到明星花露水商品，店員表示，之前有進花露水，進貨後就被掃光，「疫情關係買酒精買不到，就買這個啊」。

明星化工總經理郭超表示，每日販售花露水數量為6000瓶，不過銷量卻遠遠大於工廠產能，目前還欠4000打家庭號的商品數量。

高科大化材系教授林榮顯表示，75％到80％之間的酒精成分，殺菌率會比較高，若酒精含量約70％或更低，仍能有殺菌效果，只是較弱。

林榮顯提醒，明星花露水內含化學香精，且大部分的香精都是合成的，在無法完全了解其成分前，直接用花霧水噴在人體上，恐怕會有皮膚紅腫、發癢、過敏等狀況。

事實上，在2003年SARS期間，花露水就因為含有酒精成分熱銷，如今又因肺炎疫情影響，再度成為熱賣商品。不過明星花露水在今年重出江湖後，已將酒精濃度調降為71％，生產工廠自1月以來，已進口162公噸的酒精作為製材。

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