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她曝台灣生產口罩過程得來不易 網友感動「要跪下來哭了」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友詳細講述口罩生產的過程，讓其他網友們看了大為感動。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎COVID-19）疫情持續擴大，民眾擔心染上病毒紛紛搶買口罩防疫，也因此造成供不應求的情形。政府為了解決「口罩荒」問題，除了徵收工廠並且採用實名制購買措施，還擴大生產線加速產量，但依舊有人抱怨還是買不到口罩。一名女網友在自己臉書上曝光口罩的生產過程，還說「經濟部兩個禮拜就開出60條（生產線），台灣人真的要跪下來哭了」，而詳盡的說明也讓網友們看了按讚分享。

原PO開頭就解釋「怎麼生產醫療用口罩？」她表示醫療用口罩有三層，其中最重要的是不織布，主要是利用防水特性來阻隔飛沫傳遞，「並用超音波震動，將布料四邊熱熔密合，達到醫療防止傳染的要求。」台灣的超音波機械主要發展在布料應用，例如床單、床罩等等各式花樣剪裁，因此用來做口罩根本是小意思。可惜的是20多年前產業幾乎外移，留在台灣的超音波廠所剩不多，「這就是為什麼這麼簡單的東西，我們竟然高達九成依賴進口的原因，而且來自中國的口罩，大部分就是從台灣移過去的。」

「這次國內緊急徵用，也是靠仍在堅守超音波生產的僅有廠商。」原PO說這些廠商以往都是向德國訂購震動陶瓷片回來，再交由台灣機械廠來製造震動頭，生產超音波機台，只不過若用郵寄就得花費1至2個星期，而如今疫情嚴峻，廠商只好親自飛到德國去買，這樣只需花3天時間，而且登機前先跟德國講好，同時跟台灣的花輪模具（壓布熱熔的部件）下單，一回來就可以直接拿模具裝機。原PO還表示機台本身也要時間翻砂開模，「國安特急件工程師爆肝趕工大概再一週，全部組好完成測試一個禮拜就去了！」她說上述這些都只是一條生產線而已，而且只是製造設備，還不算上口罩生產。

原PO稱讚業者和政府同心共赴國難，迅速協調學界補充超音波工程人才，讓這個夕陽產業的東西只花2個星期就開出60條生產線，尤其經濟部願意承擔設備成本，讓廠商感受到政府的決心，願意擱置所有的生產，一起擔起守護國人生命的重任，「台灣人真的要跪下來哭了」。她透露因為自己的弟弟妹妹20多年前就是超音波機械產業人士，因此才會知道這些細節，而且很多人都不知道台灣能生產醫療口罩的實力和歷史背景，原PO希望解釋這些過程讓大家清楚明白，不要再被謠言操弄起舞了。

文章一出引起眾多網友大力稱讚，「以台灣為榮」、「絕對相信台灣的實力，亞洲第一」、「好文分享，讓大家知道這個過程到底有多重要、多艱難」、「謝謝妳的分享，都不知道背後這麼多人在為台灣努力著」、「多支持國產」、「又一次證明有很多工業有保留的價值」、「共赴國難，共體時艱」、「謝謝您的分享，讓台灣人民知道說的永遠比做的容易」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩
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