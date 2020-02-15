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梨山每天售出口罩逾百片 還剩餘400多片

中央社 / 台中15日電

口罩實名制實施後，不少民眾仍買不到口罩，台中市梨山衛生所每天平均售出口罩逾百片，截至今天剩餘484片，中市衛生局表示，口罩由中央統一配發，地方政府配合辦理。

武漢肺炎COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。疫情延燒，許多人搶購口罩，口罩實名制上路，民眾使用健保卡可到全台健保特約藥局購買，一週可買2片口罩，沒有健保藥局的偏鄉地區則由轄區衛生所代售，梨山地區人口約3200多人，由梨山衛生所代售口罩。

口罩實名制實施首日，因中央配發的口罩來不及撥至梨山衛生所，台中市衛生局緊急支援口罩，梨山衛生所7日開賣口罩，11日後由中央統一配送口罩。

台中市衛生局表示，依規定梨山衛生所每日配撥口罩成人200片、兒童50片，梨山地區平均每天售出100多片口罩，截至15日口罩庫存量成人286片、兒童198片。

衛生局提到，口罩由中央疫情指揮中心統一配撥，呼籲民眾把口罩留給需要的人，健康的人不用戴口罩，戶外空間也不需要戴口罩。

中央流行疫情指揮中心宣布，明天起口罩實名制購買據點將新增303家衛生所，而衛生所所在地點在口罩地圖上也可查到。

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