新北市20區衛生所 加入實名制販售口罩
新北市府衛生局今天表示，因應中央流行疫情指揮中心擴大開放衛生所販售口罩，新北除9個都會區衛生所外，其餘20區衛生所16日起加入販售口罩行列，且週一至週日服務不中斷。
新北市府衛生局今晚表示，新北配合實名制購買口罩的健保特約藥局家數共1140家，16日起擴大開放各衛生所販售口罩。
新北市開放的衛生所包括樹林、淡水、三峽、林口、鶯歌、五股、泰山、瑞芳、八里、深坑、三芝、萬里、金山、貢寮、石門、雙溪、石碇、坪林、烏來、平溪區衛生所。
衛生局說，新北市20區衛生所週一至週日將提供不中斷服務，每日販售200片成人口罩及50片兒童口罩，民眾請電洽各衛生所販售時段。
未開放販賣口罩的9個都會區分別為板橋、新店、永和、中和、蘆洲、三重、新莊、汐止與土城區衛生所。
衛生局說，行政區內已有50家以上健保特約藥局協助販賣口罩的9個都會區衛生所，為因應居家隔離及協助居家檢疫，確保社區防疫量能，暫不販售口罩。
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