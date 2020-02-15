雲林藥局免費發放消毒水 逾百人索取防疫

雲林縣斗六市一家藥局配合全民防疫，今明2天免費發放二氧化氯抗菌消毒水，今天發放14公升，吸引超過百人排隊領取，不到2小時就索取一空。

雲林縣藥師公會常務理事、上好藥局藥師許仁厚告訴中央社記者，民眾抱怨買不到酒精等消毒物資，社區型的藥局秉持著照顧社區健康原則，上好藥局民生店今、明兩天發放免費二氧化氯抗菌消毒水，每人可領600CC。

今天發放首日，藥局準備14公升二氧化氯抗菌消毒水，吸引超過百人前來排隊領取，不到2小時就索取一空。

許仁厚解釋，二氧化氯殺菌力高達99%，且有不致癌、不致畸形、不致突變的特性，屬於環保消毒劑，使用上對於人民來講比較安全。

二氧化氯消毒水適用公共場所、居家環境和日常用品的消毒、除臭、滅菌，也可用在醫療環境、醫療用品、餐飲器具、個人衛生的消毒滅菌。