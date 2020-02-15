新北檢三重查獲醫療口罩 衛福部完成徵用程序

新北地檢署今天下午表示，在新北市三重區查獲的91萬餘個醫療口罩，經鑑定、取樣後已由衛生福利部徵用，今天上午交付徵用書給該公司完成徵用程序。

新北地檢署表示，檢察官於12日下午，指揮調查局航業調查處基隆調查站等單位，會同新北市府衛生局，稽查某企業公司位在新北市三重區的辦公處所，現場查獲醫療用口罩約91萬餘個。

檢方下午表示，配合防疫優先，在不影響案件偵辦下，主動聯繫口罩徵用事宜。

新北檢發布新聞指出，今天上午由檢察官指揮新北市調查處，會同食品藥物管理署及新北市衛生局，將口罩鑑定、取樣後，已由衛福部徵用，於上午交付徵用書給該公司完成徵用程序。

經濟部說，部分未獲徵用的業者因口罩納管，無法販售口罩，因此，13日晚間宣布對37家中小型口罩業者發出徵用書，目前徵用家數達66家，已全數徵用具有醫療器材許可證的口罩廠商。