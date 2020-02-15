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看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

醫護籲口罩配送資訊公開 陳時中：沒問題

中央社 / 台北15日電

醫療院所的口罩配送量雖然增至每天170萬片，但仍有醫療單位認為缺乏，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，口罩不夠可專案呈報，會視情況調整，未來也會公開口罩配送資訊。

武漢肺炎疫情延燒，讓許多民眾瘋搶口罩，導致第一線醫護人員口罩用量緊，中央流行疫情指揮中心日前宣布，因口罩日產量提升，醫療院所口罩配送量將從現行85萬片增至170萬片，但卻仍有醫療院所認為口罩不敷使用。

台灣醫護工會昨天發出聲明呼籲政府加速解決一線人員缺乏口罩的恐慌，同時提出2項建議，包含定期公布撥派至各縣市的口罩數量，並且落實口罩「染污即換」政策，若違反規定不允許員工更換，就以違反防疫法令論處。

對於這2項建議，陳時中今天在記者會中表示，口罩配送並把相關資訊公開「沒有問題」，等系統建立完整就會公開，讓大家知道口罩送到哪裡。

至於口罩數量部分，陳時中認為，一個人一天2片，而大家上班時間有長有短，在這範圍內是可以調控的，若是真的不夠，請醫療院所專案呈報，會來檢視是怎麼樣的不夠或者有沒有適當使用等，會視情況予以調整。

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