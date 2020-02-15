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搶口罩的人變少？ 網曝原因：關鍵在台灣感染源階段為何

聯合新聞網 / 綜合報導
全球新冠肺炎疫情雖然仍緊張，但網友認為近日搶口罩的人變少了。記者羅建旺／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，由於病毒主要的傳播途徑為飛沫、接觸傳染，引發民眾搶購口罩、酒精，我國政府也實施口罩實名制來應對。但就有一名網友昨（14）日在社群網站上發文表示，認為近日「搶口罩的人變少了」，原因在哪呢？對此，有網友指出關鍵在台灣仍處於「家庭感染」階段。

網友在PTT上發文說到，「這幾天，搶口罩的人變少了，是大家發覺並沒有那麼缺口罩，所以不擔心斷貨了嗎？」。原Po接著憂心忡忡地說，「防疫的工作還是要步步為營啊，看國外的疫情一直爆，真的是很可怕啊」。由於目前中國確診新冠肺炎的人數破萬、日本的確診個案更來到41例，因此原Po認為台灣民眾不應掉以輕心。

一名網友就針對此則貼文發表看法，他認為搶口罩的人潮之所以會減少，原因在於台灣仍處於「家庭感染」的階段，因此政府還能宣導健康的民眾不用戴口罩。但若是台灣有與日本、新加坡一樣發生「找不出感染源」的類似狀況，就是進入「社區感染」的階段，到時候人人就都得戴口罩，「因為你不知道下一個感染源到底是誰」。他也說到，「現在口罩生產真的是跟時間賽跑，台灣如果能盡力擋下這三周，進入口罩大生產時代才爆出社群感染，比較有機會把傷害程度控制到最低」。

在政府與民間廠商的協力下，政府購置的60部口罩生產機台預計於今日上線製造。從本月底開始，口罩產能可增加600萬片，日達1000萬片的目標，台灣也將躍升為世界第2大口罩生產國。

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