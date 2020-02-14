在好市多看到酒精棉片上架 她曝原因呼籲「不要買」

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大造成人心惶惶，市面上只要能防疫、消毒的產品幾乎被搶購一空，口罩、酒精、次氯酸水等物品一上架立刻就被消費者買走。一名女網友日前在知名美式賣場好市多（Costco）看到酒精棉片上架，趕緊上臉書發文呼籲大家千萬不要搶，因為酒精棉片是許多慢性病患每天都必須使用的，希望網友們把酒精棉片留給真正需要的人。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，她日前到好市多購物時，赫然看到酒精棉片上架，由於正處於新冠肺炎肆虐時期，她擔心許多人看到會瘋狂搶買回去消毒防疫，因此趕緊呼籲說「我知道大家都很恐慌，但拜託酒精棉片不是拿來環境消毒的！不要搶酒精棉片，留給糖尿病患者及其他醫療需要的人」。原PO說酒精棉片很小張，連一隻手都消毒不乾淨，但這一小張酒精棉片卻是糖尿病患和一些慢性病患者的必需品，希望大家留給真正需要的人。

貼文引來網友熱議，許多人都大罵這種搶購亂象「瘋了，連這都要搶」、「正常人多洗手就好，別跟需要的人搶這個」、「那麼小，擦手機都不夠，搶什麼」、「我不相信沒人會去搶，這時期很多人什麼都要買」、「拜託，留給需要的人」。還有糖尿病患和家屬留言表示「希望我去可以買的到，我家人需要」、「祈禱我買得到」、「我家兩個老人測血糖也沒有酒精棉片了，謝謝，明天希望能買到」、「為了替我那需要打胰島素、一天用3片的老爸爸找酒精棉片，我們四個姐弟妹問了超過30家藥局，才買到。拜託大家不要搶這東西，它很小很小張，是病人打針在用的啊」。

而原PO雖然好心呼籲，卻引來網友們不同看法，有人認為不應該公開告知，「你不要PO可能大家還不會搶」、「真是多此一舉」、「真心覺得不要告訴大家這種東西，現在看到影子只會搶而已，根本不會管什麼」、「會囤貨的人只會看的到第一句話，後面會自動被改成『快去搶』」、「覺得不要PO文比較好，這是在昭告天下，又有貨可搶了！不理智的人不會管別人需不需要」、「這擺明了此地無銀三百兩，叫人趕快來買」。

不過也有網友力挺原PO，「發文者是好意告知讓有需要的人去購買，但多半是不需要的人跑去搶購囤貨」、「PO出來很好啊，讓不懂的人知道，沒事搶這個的是傻子」、「不需要刪文吧，至少讓需要的有個方向可以去購買」、「很多人還是不知道，宣導一下也是好事。縱使不PO，搶的人還是照搶」、「上面有寫每卡限購一組，版主也是好意，讓不知道的人可以去買，很棒」。

其實這種情況不只一次，之前曾有位糖尿病患也在臉書上PO文抱怨，表示自己領了胰島素針劑後，卻因為買不到酒精棉片，無奈之下只好將針劑退回給藥局，而貼文也引來網友們的同情，並且譴責這種搶購亂象。