全面抗疫！85度C即起28間門市送「次氯酸水」 民眾可自備容器索取
新冠肺炎（COVID-19）的蔓延讓台灣民眾緊張的搶買口罩、酒精等防疫物資來自保，也造成貨源供不應求的情形，不過如今不僅有企業也有個人發揮愛心，免費提供消毒殺菌的「次氯酸水」讓民眾取用，讓人見識到台灣人溫暖的一面。連鎖咖啡店85度C也在臉書上公告即日起在全台28間特定門市免費贈送「次氯酸水」，讓民眾能安心防疫。
隨著疫情不斷升高，85度C在臉書上公告即起每日將供應20公升100PPM的「次氯酸水」，民眾只要自備乾淨不透光容器，就能自行免費盛裝，而每人每日限領300ml，送完為止。只不過並非全台所有門市都有提供，85度C選定了28間特定門市來發送，每日提供的時間也依各店現場公告為主，盼與民眾一起共同對抗疫情。
不只85度C免費提供「次氯酸水」，台北京站時尚廣場也宣布從2月17起到2月26日，每天限量發送1千份100ml的次氯酸清潔防護液；另外還有台北市議員李明賢服務處也從今（14）日早上9點半起發放次氯酸水的活動，免費提供1公升裝次氯酸水共400瓶，每人限領一瓶，發完為止。
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