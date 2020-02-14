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口罩禁出口、政府徵用 延到4月底

聯合報 / 記者林河名陳金松丘采薇翁浩然徐如宜楊濡嘉黃有容／連線報導
北市昨起開放北市車籍的計程車司機可向所屬車行購買口罩，每個五元、一次可買七片，但限七天買一次。 記者杜建重／攝影

因應新冠肺炎武漢肺炎疫情口罩需求，經濟部次長王美花昨天在行政院會後記者會表示，口罩禁止出口將延長到四月底，政府徵用口罩也會同步延長到四月底，如果疫情緩和，也可能提早解除措施。

新冠肺炎引發口罩荒，北市籍計程車駕駛昨起可向所屬車行或合作社、個人車行駕駛到北市四處計程車服務站購買口罩，限七天買一次，一次七片。有駕駛反映，外縣市可一次購足廿天分量，北市一次僅七天量，每次都費時不便。北市公共運輸處表示，會再評估購買的數量是否增加。

第一線值勤警察也傳出缺口罩，警政署長陳家欽緊急反映，行政院長蘇貞昌指示疾管署，每日提供五萬片醫療用口罩給警政署統籌運用。第一批口罩已在本月七日發送，一次提供三日配量十五萬片，十日和今日再各運送一批，累積已提供四十五萬片給警察使用。

蘇貞昌上個月宣布口罩禁止出口，經濟部即公告自一月廿四日起至二月廿三日止。王美花昨表示，禁止口罩出口與徵用口罩延長到四月底的公文已發出，會視疫情狀況檢討。工業局表示，首批九條生產線將在明天安裝測試，六十條產線三月初將到位生產。

高雄市長韓國瑜昨出席行政院會時表示，開學在即，希望教育部能依照人口比例，依序依量分配額溫槍、口罩與酒精等防疫物資；同時建議中央制定暫行條例，讓地方與中央相互攜手防疫。高雄市很多觀光飯店、商圈、中小企業都受到衝擊，也希望中央協助紓困。

行政院發言人Kolas Yotaka說，蘇揆及教育部長潘文忠都提到，應好好盤點需要多少片兒童口罩或幼兒口罩，衛福部界定什麼年齡需要用兒童或幼兒口罩，並由教育部統計數量，經濟部協調廠商生產；政府也會加緊補充洗手乳、乾洗手等給各級學校。

考選部昨天在考試院會時表示，考生須於考試時配戴口罩與量體溫，三月以後的國考將視疫情來調整，若有必要，也可能考慮調整考試時間。

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