口罩禁出口 延至4月

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

為因應國內對口罩的大量需求，經濟部次長王美花昨（13）日宣布，口罩禁止出口措施將延長到4月底，而政府徵用口罩的政策也將同步延長到4月底，但後續疫情若有緩和，可能提早解除管制措施。

為確保口罩足夠供應國內防疫需求，政府對醫用口罩及其主要材料，於1月24日至2月23日期間實施出口管制。王美花昨天宣布，禁止口罩出口與徵用口罩的措施，都將同步延長到4月底，但將視疫情發展，「不無可能」提早解除措施。

經濟部宣布口罩出口限制、徵用措施延長，疫情指揮中心指揮官陳時中也在昨日指出，目前實施的藥局口罩購買實名制，是有效防止囤積的方式，至於是否延長，會持續滾動式檢討，以確保分配公平。

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