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計程車口罩購買制 雙北大不同惹議

台灣醒報 / 記者張允慈╱台北報導
北市府於13日中午，開放個人車行駕駛到服務處購買口罩。 (photo by 張允慈/台灣醒報)

小黃運將口罩購買，雙北不同調！因應新冠肺炎武漢肺炎）疫情，交通部自13日起，每日派發足額口罩予各個地方政府，提供公車、捷運、計程車業等交通運輸前線人員使用。其中，北市車籍之計程車駕駛，每週可購買7片口罩；新北市計程車駕駛卻可一次性購買20片口罩，雙北不同調，引發部分計程車司機質疑。

每週一次限購7片

台北市於13日起開放北市車籍的計程車司機買口罩，交通部已將足額口罩發放至各地方政府，駕駛可依行照所載身份，分別向所屬車行、合作社購買，每週一次，限購7片。不過因口罩有配送時間差，北市公共運輸處科長王郁凱呼籲，車行駕駛應先電洽確認，才不會白跑一趟。

至於個人運營之北市車行駕駛，則採取身分證字號分流制度，於北市四處計程車服務站販售口罩，一次可購買7片。其中，身分證字號末碼1~5至建國站、6~8至大直站、9至中山站、0至瑞光站。另外，新北個人車行駕駛，則依車籍登記的行政區，到各裁決處辦公室購買，一次可購買20片。

雙北不同惹議

「每週都要來服務處買口罩，勞民傷財又浪費時間。不懂為什麼台北不像新北一樣，開放一次購買20片。」部分個人車行司機表示。他們抱怨說，新北市府開放個人駕駛一次購買20片口罩，這樣免於奔波勞碌，也能避免浪費計程車司機的工作時間。

對此，北市公共運輸處科長王郁凱回應，口罩是由中央配送，再由縣市分配，因此每個縣市都會有些微差異。不過他承諾，會觀察第一週的銷售情況，再視情況調整。

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