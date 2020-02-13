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需要還是想要？武漢肺炎太可怕 網友熱搜10大「防疫神物」

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民眾排隊購買口罩。聯合報系資料照／記者戴永華攝影

有買有保庇

新型冠狀病毒的疫情愈發嚴重，在政府即時端出的應對政策下，台灣目前可以算是很有秩序地再進行防疫措施，不過民眾的擔心終究是難免的，在這樣的非常時期裡，大家都想多做一點什麼來保護自己，因此除了防止飛沫傳染的口罩之外，還有許多抗菌消毒的防疫商品最近通通都從貨架上消失。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看防疫期間除了口罩之外，還有哪些東西大賣，病毒肆虐期間防疫人人有責沒錯，但切記不要一窩蜂地搶貨、囤貨，這樣對疫情控制一點幫助都沒有喔！

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導言

第10名：B群、維他命、益生菌等健康食品

最近也有不少人購入B群、維他命、益生菌等健康食品服用，增強自身的免疫力，把身體狀況打底好，面對疫情也不那麼恐懼，當然囉，服用保健食品還是得仔細閱讀說明書，或是詢問醫生，畢竟這些東西也是藥，萬萬不可全往身體裡囤，可是會造成反效果的。

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第9名：紫外線燈、消毒燈

因為口罩限量購買，許多人因此擔心配合政府「七天兩片」的政策會不夠使用，因此有不少專業醫療人員分享醫療用口罩消毒重複使用的方法給大眾參考，像是使用紫外線燈消毒，讓不少民眾為了提升口罩重複使用率，紛紛購買消毒燈來使用，不過也有專家提醒使用不當恐會造成其他危害，一定要先搞清楚正確使用方式與需注意事項喔。

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第8名：抗菌濕紙巾、酒精棉片

除了隨身攜帶噴霧時時刻刻消毒之外，也有不少民眾掃貨抗菌濕紙巾、酒精棉片等商品，拿來擦拭器具，像是店家提供的餐具、每天使用的手機等等，這樣也是有助於防疫沒錯，唯一要注意的是，不要把酒精棉片買來囤，因為酒精棉片是許多慢性病患每天都必須使用的，如果被一般民眾用光，真正需要的人可是會傷透腦筋啊。

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第7名：噴頭（噴嘴、噴霧、噴瓶）

防疫期的消毒滅菌意識已經深植人心，不少民眾開始習慣隨身攜帶小瓶裝的酒精、乾洗手，連帶這些隨身噴瓶、噴嘴等產品也被一掃而空，不過要注意的是，不是每一種瓶子的材質都適合填放酒精，分裝時務必注意分裝瓶材質，避免在消毒前反而被塑化劑毒害。

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第6名：殺菌消毒機、空氣清淨機

最近大家最在意的事情大概就是殺菌消毒，不少人也趁著這段時間下手購入空氣清淨機、殺菌消毒機等電器，甚至有很多人研究哪些機器適合拿來消毒口罩，讓口罩能夠不浪費重複使用，總之能殺更多細菌病毒，民眾全都想試試看。

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第5名：耳溫槍、額溫槍、體溫計

近日不少人和單位也展開每日定期量體溫的措施，確保每個進入密閉空間的人都沒有發燒的症狀，一旦發現體溫不對勁也能夠馬上通報處理，對於許多運作中的公司行號而言近期已是每日SOP。

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第4名：漂白水、消毒水

﻿不少人近期也使用漂白水、消毒水展開環境清掃，在這種非常時期注重自身衛生之外，環境殺菌也是必要的，不過一樣老話一句，適度的消毒、清潔就好，東西夠用即可不用囤，也留給需要的人。

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第3名：肥皂、乾洗手、洗手乳

除了在適當時機配戴口罩之外，疾管局也在防疫期間不斷宣導，隨時保持衛生、多多洗手也可以減少病從口入的機會，因此能夠保持手部清潔、消毒功能的相關產品像是肥皂、乾洗手、洗手乳，最近也被民眾買到架上全空。

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第2名：酒精、次氯酸水、除菌液

酒精、次氯酸水、除菌液最近也是賣到缺貨，因為這三種產品都是人體可以接觸的，不過要注意的是，酒精濃度並非越高越好，應選擇75%濃度的酒精最適合，而這三種消毒產品都是一般民眾在沒有肥皂和洗手乳可使用的情況下合適的暫時性替換選擇。

image source:fb/lawsonpharm

第1名：口罩

疫情爆發後，面對飛沫傳染的病毒，大家第一個想到的就是戴起口罩保護自己也保護他人，因此造成醫療級口罩搶購熱潮，政府也施行徵收配發、實名制購買的應變措施，避免不肖人士趁機哄抬價格賺取暴利，也讓大家在不囤貨的前提下都能購買到口罩。

戴口罩自我保護是防疫期間能做的事之一，可以防止飛沫傳染，但也提醒大家要做好功課，不要一窩蜂的跟著人家搶，最好也在購買前釐清每種口罩的功能和適合使用的時機，才不會買錯戴錯做白工，間接造成資源浪費。

image source:中衛官網

口罩

【網路溫度計】提醒您－

◎全民防疫，勿信謠言、勿恐慌性購買。

根據《刑法》251條，囤積、抬高民生必需品的價格，最高關3年、罰30萬。

◎如武漢肺炎（COVID-19）疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月12日至2020年02月11日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『武漢肺炎被熱搜的防疫神物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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