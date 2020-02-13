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澎湖漁船偷渡7.1萬個N95口罩 海巡攔截追來源

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄報導
澎湖漁船吉成發號昨準備出海時，遭安檢所人員查獲船艙內載運多達7.1萬個來源不明的口罩。 圖／澎湖第七岸巡隊提供

澎湖漁船吉成發號昨在澎湖馬公出港安檢時，被發現船艙內有一九五箱、合計七萬一千個來源不明的N95口罩，船長表示要運到七美、望安給家人使用，但目前口罩管制出境，海巡隊隨即通報衛生局、疾管署馬公辦事處及海關協處偵辦，追查口罩來源。

澎湖縣衛生局派員到場清查，初步研判這批口罩沒有標示醫療許可證字號，屬工業用的防塵口罩，不在政府管控範圍，應未違反藥事法和傳染病防治法，今天要將口罩送驗確認。至於口罩來源及用途，以及船東是否意圖走私，全案將由第七岸巡隊進一步偵訊釐清。

吉成發號被查獲的N95口罩。圖／澎湖第七岸巡隊提供

馬公漁港安檢所人員昨天中午例行漁船登檢勤務，發現船艙有多個紙箱，船東表示是要帶去七美、望安給親朋好友用的口罩，但因數量龐大，包括防塵用N95口罩一二五箱、五萬片，及已拆裝的N95口罩七十箱、二點一萬片，隨即查扣並帶回偵訊。

澎湖縣長賴峰偉昨晚譴責吉成發號漁船謀取疫情財，嚴損澎湖形象，「行徑令人髮指」。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊副隊長鄭文豪表示，依規定漁船不得載運貨物從事非漁業行為，且財政部關務署已公告至二月廿三日止，出境隨身攜罩口罩以每人最多五盒（每盒五十片）為限，被查獲攜帶超量口罩出境，將沒收口罩並處貨價三倍以下罰鍰。

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