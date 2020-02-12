買嘸口罩阿婆強逼護理師「脫下來」 遭拒爆氣開罵：沒家教！

新冠肺炎（武漢肺炎，Covid-19）疫情蔓延，各地都出現「口罩荒」，為保護在第一線戰鬥的醫護人員，台灣網友發起「我ok你先領」的禮讓口罩運動，讓人倍覺暖心。可惜仍有人因買不到，竟試圖強行索取醫護人員臉上的口罩，遭拒後更大聲飆罵，讓護理師難過表示「心很累」。

一位護理師在臉書社團「爆怨公社」上抱怨，有位婆婆到她服務的醫院看完病後，摀著嘴偷偷表示想向她買口罩，還強調「不會說出去」。然而醫護人員的口罩也相當緊缺，她自己一天也只能領一片使用，沒有多的能給婆婆，便建議她去藥局看看。

被拒絕後婆婆仍不死心，皺眉要護理師把「現在戴著的給我」，因為她現在沒得戴。聽見無禮要求，原PO還是耐心解釋，實在沒有多的口罩，且護理師每天要接觸非常多的患者，即使是臉上使用過的口罩也無法給她。沒想到婆婆竟惱羞成怒爆氣飆罵：「在護士是怎麼樣，你怎麼這麼自私啊，你爸媽沒教你家教還有禮義廉恥吧？ 」

無故招來謾罵讓原PO無奈又難過，她不是不願意給，而是自己也有限，且她們身為第一線人員，要自救才能救人，與自不自私或有沒有禮貌沒有關係，希望大家不要把買不到口罩的氣出在醫護人員身上，希望台灣人能一起共患難，大家努力攜手對抗病毒。

該文引來上萬網友關注，紛紛留言為她加油打氣「辛苦了」，並譴婆婆「倚老賣老」才是最自私的行為，「嘴別人結果自己也幹一樣的事，要不到就腦羞的概念」、「辛苦你了，總是有些沒水準沒教養的老人，她罵的是她自己而已，別不開心」、「現在口罩瘋子很多不要理她」。而婆婆此舉也讓人對少人傻眼，「敢戴醫院人員用過的口罩……阿姨真的蠻帶種的」、「別人戴的也敢戴喔」、「是我就直接戴著那個口罩咳三聲給他看」。