快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

買嘸口罩阿婆強逼護理師「脫下來」 遭拒爆氣開罵：沒家教！

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖與本文無關。買不到口罩的婆婆跑到醫院逼護理人員「脫口罩」給她使用。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

新冠肺炎武漢肺炎，Covid-19）疫情蔓延，各地都出現「口罩荒」，為保護在第一線戰鬥的醫護人員，台灣網友發起「我ok你先領」的禮讓口罩運動，讓人倍覺暖心。可惜仍有人因買不到，竟試圖強行索取醫護人員臉上的口罩，遭拒後更大聲飆罵，讓護理師難過表示「心很累」。

一位護理師在臉書社團「爆怨公社」上抱怨，有位婆婆到她服務的醫院看完病後，摀著嘴偷偷表示想向她買口罩，還強調「不會說出去」。然而醫護人員的口罩也相當緊缺，她自己一天也只能領一片使用，沒有多的能給婆婆，便建議她去藥局看看。

被拒絕後婆婆仍不死心，皺眉要護理師把「現在戴著的給我」，因為她現在沒得戴。聽見無禮要求，原PO還是耐心解釋，實在沒有多的口罩，且護理師每天要接觸非常多的患者，即使是臉上使用過的口罩也無法給她。沒想到婆婆竟惱羞成怒爆氣飆罵：「在護士是怎麼樣，你怎麼這麼自私啊，你爸媽沒教你家教還有禮義廉恥吧？ 」

無故招來謾罵讓原PO無奈又難過，她不是不願意給，而是自己也有限，且她們身為第一線人員，要自救才能救人，與自不自私或有沒有禮貌沒有關係，希望大家不要把買不到口罩的氣出在醫護人員身上，希望台灣人能一起共患難，大家努力攜手對抗病毒。

該文引來上萬網友關注，紛紛留言為她加油打氣「辛苦了」，並譴婆婆「倚老賣老」才是最自私的行為，「嘴別人結果自己也幹一樣的事，要不到就腦羞的概念」、「辛苦你了，總是有些沒水準沒教養的老人，她罵的是她自己而已，別不開心」、「現在口罩瘋子很多不要理她」。而婆婆此舉也讓人對少人傻眼，「敢戴醫院人員用過的口罩……阿姨真的蠻帶種的」、「別人戴的也敢戴喔」、「是我就直接戴著那個口罩咳三聲給他看」。

武漢肺炎 新冠肺炎 口罩
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

自主隔離14天難嗎？ 網曝「必備三項」喊根本不難

接連遇上921和SARS 網友推最慘大學生世代

90%的基因未曾被發現 巴西科學家發現全新病毒

求日本醫生「送10箱口罩給家人」 陸女高價轉賣po網炫富

相關新聞

支援防疫！桃園紙尿褲大廠 有意將改部分產線做口罩

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，不少企業陸續捐贈口罩、酒精消毒液等物資，讓民眾備感窩心，桃園市長鄭文燦今天在市政會議上也提...

黃士修：每日200萬口罩消失在黑洞

「以核養綠」公投案領銜人黃士修質疑，根據民進黨政府公開發言，每天都有近200萬個口罩消失在黑洞。他批評政府總銷統購，早已...

買嘸口罩阿婆強逼護理師「脫下來」 遭拒爆氣開罵：沒家教！

新冠肺炎（武漢肺炎，Covid-19）疫情蔓延，各地都出現「口罩荒」，為保護在第一線戰鬥的醫護人員，台灣網友發起「我ok你先領」的禮讓口罩運動，讓人倍覺暖心。可惜仍有人因買不到，竟試圖強行索取醫護人員臉上的口罩，遭拒後更大聲飆罵，讓護理師難過表示「心很累」。

新冠肺炎疫情延燒 六輕今贈雲縣府17噸漂白水消毒

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，雲林近來也傳出禽流感疫情，台塑麥寮六輕今天無償提供17噸次氯酸鈉（漂白水），給雲林縣政府讓...

病患口罩來了嗎？來電接到手軟 台中83萬片口罩來了

中央流行疫情指揮中心公布，醫護口罩每日倍增至170萬片，另撥13萬片供有特殊醫療需要的病患、住院病人陪病者，台中很多患者、陪病家屬打電話詢問「口罩來了嗎？」台中市衛生局詢問電話接到手軟。台中市衛生局長曾梓展說，昨晚接到83萬片醫護口罩，其中11萬片指定給特殊醫療需要者，經衛生局人員漏夜整理完畢，今天中午通知各醫院、醫師公會領取。

物資有人搶也有人捐 台南市獲贈酒精分送區公所使用

武漢新冠肺炎發燒，引發全民搶物資，但是有人搶、也有人捐，台南市衛生局最近就接到多名善心人士捐贈酒精及漂白水等，其中有的人...

台南最偏鄉唯一藥局獨居老人也到不了 公所送口罩到家

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未趨緩，又逢新一波強冷空氣來襲，對獨居家戶老人健康及防疫安全來說更顯需要社會關懷，口罩實名制上路...

逾12萬片口罩郵包企圖闖關被攔

全民防疫期間，口罩管制出口，個人攜出有限量，但不可以郵寄出國。財政部關務署統計 ，截至口罩管制以來，透過郵包寄送企圖闖關者最多，近期共查獲500多件郵包寄送口罩，企圖闖關數量超過12萬片。

新冠肺炎疫情緊張 阿兵哥支援口罩工廠擴增產能

新冠肺炎疫情嚴峻，國內已有18個確診案例，政府徵用口罩實名制上路，嘉義縣唯一口罩製造工廠朴子工業區昭惠實業股份有限公司，...

口罩實名制上路 嘉縣衛生所發給重大傷病患者2片口罩

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，政府實施實名制購買口罩政策上路逾一周， 嘉義縣市逾200間藥局配售，但每周只限2片，對需求...

口罩搶買潮現略緩 台酒75%酒精成最新搶手貨

為了防新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，政府採實名制由健保藥局配售口罩，原來一罩難求的情況略緩，有健保藥局當天的口罩還有剩，現在...

口罩實名制一周 阿嬤：兒童的剩一堆不能多買或大換小

藥局賣口罩採帶健保卡、實名制上路今天滿一周，還是有民眾抱怨這周一個也沒還到，不過也有人說「終於買到了」，感覺今天「人氣」...

熱門新聞

口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

本季流感重症近千人創五年新高 23歲男就醫當天病逝

現賺999元！情侶「公主抱」成功 六福村門票買1送1

台灣醫療水準被世界公認最強？ 網曝內心評價：只是CP值高

周日再變天！ 吳德榮：不能排除入冬第二波寒流機率

開第一槍！這家影城採「座位分隔法」防疫 網讚：單身狗的天堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。