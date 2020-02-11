口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）引爆口罩荒，隨著疫情快速擴散更產生衛生紙之亂，因先前傳出衛生紙原料紙漿將被轉去製作口罩，衛生紙即將短缺漲價，一時造成民眾大量搶購。不過日前有網友逛全聯時，又發現了繼口罩、酒精、衛生紙後，又有兩項用品被民眾搜刮，畫面公開後，立刻引發熱議。

一名女網友9日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己因應元宵節打算買個花生湯或紅豆湯回家，結果一到全聯立刻見證了台灣民眾掃貨的能力，架上的衛生紙果真被掃空，讓她笑稱「嗯，果然我們家這邊的住戶都很跟上潮流！」

原PO指出全聯肉品都被掃購，網友則開玩笑稱是世界末日嗎。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）

除了衛生紙之外，女網友也發現就連「雞蛋」、「肉品」也幾乎被掃光，架上都只剩下少少幾盒，一眼望去空蕩蕩，讓她不禁嘆氣，「我們這邊的恐慌症可能比較嚴重哦。」

貼文曝光後，立刻引來不少網友討論，紛紛傻眼表示，「我們這也很扯～空空如也」、「不說還以為是新開幕的等廠商上架」、「好扯喔！我們這邊沒這麼誇張，只有衛生紙區跟漂白水沒了」、「會囤貨的，基本上頭腦是沒在思考的」、「我是遇到豆腐被搶空，疑問？？？」、「我家這邊的還好，只有便宜的衛生紙沒有了！貴的都還在」、「搞的好像世界末日一樣」、「好離譜」。