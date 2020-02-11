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新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

口罩一個5元太貴？導遊曝「日藥妝店」10倍價差

聯合新聞網 / 綜合報導
日本也陷入一陣口罩荒，在網路上仍能買到口罩，不過價格翻漲了好幾倍。圖/Amazon

新冠肺炎武漢肺炎，NCP）疫情快速擴散，主要感染途徑為飛沫、接觸傳染，因此引發各地口罩、酒精的搶購潮。我國政府推動「口罩實名制」，要讓民眾人人都買得到口罩，不過卻仍有人抱怨7天才能買2片口罩，且1片就要5元真的太貴。對此，有網友就分享主跑日本線的導遊朋友在日本看到的實景，直呼：「我們（台灣人）很幸福了」。

網友在臉書社團「爆怨公社」上，貼出友人在朋友圈中Po出的貼文。該名友人在貼文中表示，「住在台灣真的要感恩，一個口罩5塊一星期可以購買兩次，限制不能哄抬價格這是件好事，日本不管從北海道或沖繩、大阪架上完全沒有口罩」。就算有口罩，他在日本知名藥妝店大國藥妝中看到的口罩，30個就要價18000日圓（約新台幣5166元），「在台灣很幸福了」。

原Po說到，「台灣人真的要感恩，日本這個藥妝大國的口罩，已經漲到平均一個要價172元台幣了。台灣人還在吵口罩買不到或是很貴...... 你去日本看看，有錢都不一定買得到口罩」。除了友人的貼文，原Po也在其它日本旅遊的社團中找到網友們在日本看到的口罩價格，相較之下，台灣現行的口罩價格相對低很多。

貼文一出，引發眾人熱議。就有網友留言說到，「講的好聽是人人都有，實際上根本買不到」、「問題藥局不見得大家都買得到好嗎！」、「怎麼排隊也賣不到」。但也有網友認為，「不限制數量是不是更買不到」、「幹嘛跟別人比，何況日本薪水跟台灣薪水能比嗎」。

中央流行疫情指揮中心在本月6日開始實施口罩實名制，國人需持健保卡購買，7天內得購買2片口罩。行政院亦於上個月31日將「一般醫用口罩及外科手術口罩」列為刑法第251條所定之生活必需用品，若哄抬價格、不當囤積將處最重三年以下或七年以下有期徒刑。

日本各地一「罩」難求。圖/讀者提供

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