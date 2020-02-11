口罩實名制7天內買2片一堆人搞錯？網酸：根本考中文能力

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）疫情持續延燒，民眾為了防疫都紛紛戴起口罩自保，但口罩始終供不應求，因此衛福部在2月6日推行口罩實名制措施，至今也已快屆滿一週，不過卻有網友發現，似乎還是有民眾不清楚購買規則，導致排隊現場時常卡住。一名女網友在PTT上PO文表示，她這星期發現很多人還是不太會買口罩，因為不少人會以為所謂「7天內買2片」是指新的一週又有新的口罩額度，於是許多網友便留言說道「買口罩的規則大家真的都懂嗎？」

原PO在文中提到，依照日前衛福部公告的口罩實名制規則上規定「7天內可購買2片」，所以讓很多會錯意的民眾星期五買完，隔了3天星期一又來買，導致排隊現場頻頻卡住。於是原PO仔細探究後發現，原來是那些民眾認為7天等於一個星期，所以上星期的額度用掉了，可是過了星期日又是新的一個星期，因此就會一直不斷排隊購買。

但事實上根據規定，「7天內買2片」正確的買法為假設這星期買完口罩後，要「再等7天」才能再買口罩，等於「買完口罩那天再加上7天」的意思。因此最後原PO也建議政府，應該要說「買完口罩後，要再等7天才能再買一次口罩」，這樣才比較不會讓民眾誤會。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言，許多紛紛回應「我以為這是常識欸」、「這次買口罩根本就是測試閱讀能力，7天2片一堆人不懂，7天就是一週，除非你一週不是7天，領了那天再加7天怎麼會不懂呢？」、「廣告用詞是不是改為每隔7天買2片比較清楚」、「會隔3天就跑去買的人，應該是中文不好」。

不過真的有網友也搞不清楚真正的規則「我也以為是隔週又可以去欸」、「真的是考中文能力，我也搞錯」、「有些人連單雙號都無法分辨，所以這個算還好了」、「廣告有講跟沒講一樣，聽不懂的人再怎麼講都不會懂的」、「感覺應該真的很多人搞錯，只是沒有講而已」。