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保障醫護防疫物資 民團提4大訴求

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
在記者會的結尾，民間團體手上拿著紙飛機，高呼：「全民挺醫守防疫，拒絕政治搞飛機！」(Photo by 林祐任/台灣醒報)

「全民挺醫守防疫，拒絕政治搞飛機！」由民間自發的「百工撐醫護」連署，訴求包含保障醫護人員的防疫物資充足；台商返台名單公開透明，並區分優先順序，在短短3天內已超過22萬人連署。對此，疾管署副署長莊人祥也出面承諾，包機將會遵守防疫優先、弱勢優先、防疫量能容許等3大原則。

名單區分輕重緩急

連署發起人之一新竹六家的劉先生表示，他們的訴求有4點：第一，保障醫護人員的防疫物資充足無虞；第二，由台灣政府主導實際登機人員名單，並以有緊急需要之國民為優先。

第三，必須由本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護措施，返台務必配合隔離及篩檢。第四，不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量（全台負壓隔離病床只有1,100床），完成一批再開放下一批。劉先生強調，包機名單必須區分輕重緩急，名單也應透明，兩岸才能互信。

而疾管署副署長莊人祥也出面回應民眾呼籲，10日起已將醫療院所的口罩配給，從每天85萬片放寬到175萬片，酒精也由食藥署介入協調，優先提供給醫院使用。至於包機返台相關事宜，則遵從蔡總統指示的3大原則：防疫優先、弱勢優先、防疫量能容許。

醫檢師、看護缺口罩

「台灣可以很快的檢測病毒是歸功於優異的病毒實驗室！」台灣醫事檢驗產業工會理事長郭沂蓁表示，醫檢師從檢體的處理到病毒的判讀，大概需要5至6小時，有時還得接觸糞便，無不暴露在高感染風險之下。她指出，有的醫院限制每天只能用1至2個口罩或手套，無法落實「汙染即更換」的措施，恐造成防疫上的漏洞。

「不只醫護人員，看護、清潔等人員也急需口罩！」嘉義市照顧服務員職業工會常務監事盧湘羚表示，由於看護是醫院「體制內、編制外」的人員，口罩是由單位主管分配，但過程很「不透明」，然而看護平均一天得照顧5至6人，是潛在的傳染源，呼籲政府應重視被忽視的這一群人，一般民眾也不要再囤積口罩。

台灣年輕藥師協會理事長李懿軒指出，販賣口罩的社區藥局作為防疫的關鍵角色，但很多第一線的藥師自己卻沒有口罩能使用，每天卻還要面對大排長龍的民眾。他呼籲一般民眾勤洗手，依照疾管署的指示必要時再戴口罩。

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