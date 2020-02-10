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她乾蒸口罩3分鐘竟成「棉花糖狀」 內行網友指：要有內鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，自己照新聞報導將口罩放在電鍋乾烘3分鐘，沒想到電鍋打開後，口罩竟然變得面目全非。圖擷自爆廢公社

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情持續延燒，走在路上幾乎可以看到每個人都戴上口罩自保，但口罩始終供不應求，因此日前就有一名中山醫學大學的教授實驗發現，用電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度Ｃ，可利用「電鍋乾蒸法」抑制病毒活性，並在臉書粉絲團上附上圖解教學，引來眾多網友效法實測。不過今（10）日卻有一名女網友在爆廢公社PO文提到，自己按照新聞報導的將口罩放在電鍋乾烘3分鐘，沒想到電鍋打開後，口罩不但沒有再生，反而還「再度轉生去了」，讓她傻眼求助網友「求口罩復活術」。

原PO在文中PO出照片並表示，新聞報導說只要把口罩放在電鍋後乾烘3分鐘，等開關跳掉後再悶5分鐘，就可以達到消毒滅菌的效果，口罩便能再生使用。不過照片中的口罩不僅沒有保留原本的模樣，反而還整個融化變形縮在一起，只剩下兩條清晰可見的耳掛繩，和一團黏稠物卡在鍋底，雖然可能真的已成功殺菌，但根本也已經不能戴了，讓她崩潰直呼「醫療口罩一罩難求，我就這樣沒了你」。

PO文一出後，許多網友紛紛笑倒表示，「為何不乾脆用氣炸鍋算了」、「是不是在蒸棉花糖」、「用煎的應該會比較香」、「應該可以用熨斗試試，燙完可以殺菌又平整」、「再來應該就是搶電鍋了」、「可以試試用紫外線烘碗機，應該會比較好」。

隨後就有專業網友出來教學指出失敗關鍵，「電鍋消毒法必須在『乾蒸』的狀態下進行，為了避免口罩直接接觸到高溫而融化，所以要先放入蒸架，再放進一個內鍋，最後才能將口罩放進去」。不少網友也說「口罩主要成份是塑膠，本來就不耐熱，當然會融化，所以要放內鍋使口罩不直接接觸鍋底和鍋壁」、「千萬不能有水，一定要乾蒸才有用，讓乾的熱空氣加熱來滅菌」。

中山醫學大學生物科學系圖解乾蒸口罩方式。圖擷自中山醫學大學生物醫學科學系粉專

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