為何專家一直宣導「捷運不用戴口罩」？網犀利點破暗黑真相

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情不斷延燒，造成民眾瘋搶口罩導致貨量供不應求，我政府也於2月6日推出口罩實名制，且每人7天內限購2片。有位網友就在PTT發文，指最近看許多專家都一直宣導在捷運上不用戴口罩，到底真正用意為何，貼文一出馬上引發網友熱烈討論。

有位網友發文「一直宣導捷運不要戴口罩的目的是？」引發眾人熱議。 圖／PTT

原PO近日在踢踢踢八卦版發文提到，「最近政府官員、臉書、報紙（某幾家特定）都頻繁找專家背書，說捷運不是密閉空間，沒有社區傳染，不需要戴口罩」，但他發現捷運上普遍民眾仍口罩不離身，這現象也讓他好奇發問「一直宣導捷運不要戴口罩的目的為何？」

許多網友馬上中肯點破暗黑真相，「口罩的產量不足」、「因為你們一天用掉1000萬口罩很浪費」、「其實就是口罩不夠，只好洗腦你」、「因為口罩不夠給所有人每天戴」、「就口罩不夠直接跟你說不用戴啊，根本本末倒置，產能就這樣」。

也有少數人認為，與其宣導不用戴口罩，不如提供其他替代方案，「講啥不用戴口罩，不如教大家有什麼口罩替代方案」、「我相信大家都能理解口罩確實不夠，但說搭捷運不用戴是在？」、「量不夠全民能理解，SARS那時候也是不夠，但那時候大家也是將就點，用其他方式度過」、「如果說請大家改戴布口罩，都比宣導不用戴口罩好」。

雖然反駁聲浪四起，不過也有其他網友抱持不同意見，「夠不夠這種事本來就會隨時間變化，以前夠現在不夠到底有什麼好酸的」、「政府要平衡物資跟降低大流行機率，並保住整個醫療體系，拜託別再扯後腿」、「就目前狀況還OK，應該有所保留預防之後不夠啊，這麼簡單的邏輯是要幾篇 ...」、「就資源不足希望大家別浪費」、「真的買自己夠用就好，害別人買不到最後大爆發，到時候口罩也擋不住」、「這樣狂搶囤生產再多也不夠用」。

至於捷運內到底需不需要戴口罩，衛福部的宣導影片請來「柚子醫師」陳木榮解釋，台灣目前沒有出現社區感染的情況，所以健康民眾在戶外活動或搭乘通氣足夠的大眾運輸工具（如公車、捷運、高鐵）時，被感染的風險很低，因此不需要戴口罩；只有慢性病患、免疫力較差，有發燒或者咳嗽、流鼻涕這些呼吸道症狀的人才需要戴上口罩，呼籲民眾把口罩留給更需要的人。