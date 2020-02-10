快訊

菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何專家一直宣導「捷運不用戴口罩」？網犀利點破暗黑真相

聯合新聞網 / 綜合報導
因武漢肺炎，近期不少專家宣導「捷運內不需戴口罩」引發網友質疑。 圖／聯合報系資料照

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情不斷延燒，造成民眾瘋搶口罩導致貨量供不應求，我政府也於2月6日推出口罩實名制，且每人7天內限購2片。有位網友就在PTT發文，指最近看許多專家都一直宣導在捷運上不用戴口罩，到底真正用意為何，貼文一出馬上引發網友熱烈討論。

有位網友發文「一直宣導捷運不要戴口罩的目的是？」引發眾人熱議。 圖／PTT

原PO近日在踢踢踢八卦版發文提到，「最近政府官員、臉書、報紙（某幾家特定）都頻繁找專家背書，說捷運不是密閉空間，沒有社區傳染，不需要戴口罩」，但他發現捷運上普遍民眾仍口罩不離身，這現象也讓他好奇發問「一直宣導捷運不要戴口罩的目的為何？」

許多網友馬上中肯點破暗黑真相，「口罩的產量不足」、「因為你們一天用掉1000萬口罩很浪費」、「其實就是口罩不夠，只好洗腦你」、「因為口罩不夠給所有人每天戴」、「就口罩不夠直接跟你說不用戴啊，根本本末倒置，產能就這樣」。

也有少數人認為，與其宣導不用戴口罩，不如提供其他替代方案，「講啥不用戴口罩，不如教大家有什麼口罩替代方案」、「我相信大家都能理解口罩確實不夠，但說搭捷運不用戴是在？」、「量不夠全民能理解，SARS那時候也是不夠，但那時候大家也是將就點，用其他方式度過」、「如果說請大家改戴布口罩，都比宣導不用戴口罩好」。

雖然反駁聲浪四起，不過也有其他網友抱持不同意見，「夠不夠這種事本來就會隨時間變化，以前夠現在不夠到底有什麼好酸的」、「政府要平衡物資跟降低大流行機率，並保住整個醫療體系，拜託別再扯後腿」、「就目前狀況還OK，應該有所保留預防之後不夠啊，這麼簡單的邏輯是要幾篇 ...」、「就資源不足希望大家別浪費」、「真的買自己夠用就好，害別人買不到最後大爆發，到時候口罩也擋不住」、「這樣狂搶囤生產再多也不夠用」。

至於捷運內到底需不需要戴口罩，衛福部的宣導影片請來「柚子醫師」陳木榮解釋，台灣目前沒有出現社區感染的情況，所以健康民眾在戶外活動或搭乘通氣足夠的大眾運輸工具（如公車、捷運、高鐵）時，被感染的風險很低，因此不需要戴口罩；只有慢性病患、免疫力較差，有發燒或者咳嗽、流鼻涕這些呼吸道症狀的人才需要戴上口罩，呼籲民眾把口罩留給更需要的人。

武漢肺炎 肺炎 口罩
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

醫護人員排隊買口罩遭抱怨 她無奈吐實情：每天都省著用

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）造成全台口罩缺貨，醫院的庫存也出現不足，有網友表示，周遭不只一個醫護人員遭民眾抱怨，「口罩都被你們拿去用，為何還來藥局排隊？」，讓她相當心寒，無奈吐露現況。

大S狂掃上萬口罩後 網憂「日本人不喜歡台灣了嗎？」

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎，NCP）疫情延燒全球，各國民眾開始搶購口罩、酒精等防疫物資，各地陷入一陣口罩荒。日前台灣藝人大S，就在日本狂掃一萬個口罩捐贈給疫情重災區武漢，引發日本網友撻伐，直呼對台灣人感到很失望。對此，日籍Youtuber「Iku老師」也出面回應此事，請大家安心，還是有很多日本人喜歡台灣人。

她乾蒸口罩3分鐘竟成「棉花糖狀」 內行網友指：要有內鍋

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情持續延燒，走在路上幾乎可以看到每個人都戴上口罩自保，但口罩始終供不應求，因此日前就有一名中山醫藥大學的教授實驗發現，用電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度Ｃ，可利用「電鍋乾蒸法」抑制病毒活性，並在臉書粉絲團上附上圖解教學，引來眾多網友效法實測。不過今（10）日卻有一名女網友在爆廢公社PO文提到，自己按照新聞報導的將口罩放在電鍋乾烘3分鐘，沒想到電鍋打開後，口罩不但沒有再生，反而還「再度轉生去了」，讓她傻眼求助網友「求口罩復活術」。

為何專家一直宣導「捷運不用戴口罩」？網犀利點破暗黑真相

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情不斷延燒，造成民眾瘋搶口罩導致貨量供不應求，我政府也於2月6日推出口罩實名制，且每人7天內限購2片。有位網友就在PTT發文，指最近看許多專家都一直宣導在捷運上不用戴口罩，到底真正用意為何，貼文一出馬上引發網友熱烈討論。

口罩電鍋乾蒸3分鐘殺菌 學者實測最多重複用5次

武漢肺炎疫情升溫，國內口罩供不應求，中山醫學大學職安系副教授賴全裕今天表示，經過檢測證實，「電鍋乾蒸法」可使口罩復活，但...

口罩產能增加 政院擬優先提供醫院、診所和慢性病患者

針對口罩產能，行政院今天指出，我國口罩產能提升，現在每日增產超過70萬片以上，每日產能已從原來320多萬片，超過400萬...

郭國文捐口罩 批柯、侯、馬、韓誤導民眾助長口罩慌

立委郭國文得知台南市醫護人員口罩依舊嚴重不足，今天與日本友人合捐3020個口罩給台南市醫師公會；郭國文痛批柯文哲與侯友宜...

95度酒精民眾瘋搶 屏東酒廠趕製75度酒精

因應新冠肺炎疫情，消毒用酒精在全台掀起搶購熱潮，行政院指示台酒、台糖增產75度平價防疫酒精，位於屏東內埔鄉的屏東酒廠已啟...

戴口罩運動好嗎？ World Gym：長時間運動不建議

武漢新冠肺炎疫情期間，不少人在運動都戴著口罩，但這樣好嗎？World Gym提醒，戴著口罩長時間運動，在低氧的情況下、呼...

網路瘋傳「雙黃連口服液」抑制新冠肺炎 中醫師這麼說

中國網路瘋傳「雙黃連口服液」可抑制武漢新冠肺炎。台南市立醫院中醫部醫師李耘瑄表示，該口服液主要是清熱解毒功效，但能否抑制...

專家：戴不合格口罩 反而損健康

口罩雖然實名制，但各地仍有口罩荒，民眾看到口罩一律搶購，傳出已有地下工廠在購買口罩的製造機器，打算生產，搶發災難財；專家提醒，過去就有不合格的口罩流竄市面，原料可能含有重金屬等有害人體的成分，長期接觸口鼻恐釀健康風險，雖然目前有口罩荒，但大家不要使用來路不明的口罩。

口罩亂象還無解 藍議員：遇到買口罩要先付200會員費

武漢新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，發放口罩發生許多亂象，口罩之亂引發民怨，桃園市議會國民黨團今天召開「口罩之亂何時休、民...

熱門新聞

口罩復活！ 中山醫大實驗電鍋乾蒸4分鐘有效

口罩殺菌就能「復活」？ 專家：少了這個還是不行

口罩不夠讓給家人戴 兒這句話讓父罵：太自私

周日鋒面後有強冷空氣南下 吳德榮：有達寒流的機率

才開幕就滿到3月！王品「和牛涮」2人打8折、4人享7折

要不要搶衛生紙？ 美式賣場夫妻當場起口角

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。