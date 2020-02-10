口罩不夠讓給家人戴 兒這句話讓父罵：太自私

武漢新冠肺炎持續延燒，市面口罩已被搶購一空，政府為確保我國民人人有口罩戴，除釋出存量給公務人員配用之外，也分配部分存量給一般市民，在一人七日限購2片的「購買口罩實名制」上路後， 不僅特約藥局一開賣就售完，更讓不少人抱怨不夠用。有網友在ptt貼文表示自家的口罩不夠用，好心讓給父母親戴，卻被罵說太自私「要去外面帶病毒回家，害他們感染」，貼文引起網友熱議。

原po的文中表示，自己家中的口罩不夠全家用，就跟家人說先給他們戴，因為他們的年紀大比較容易被感染，結果就被父親罵「很自私，要去外面帶病毒回家，害他們被感染」。原po自覺被誤會，因「自己不是最需要口罩的那一群人」，結果還被罵自私。

網友在看過貼文後紛紛回應「用『年紀』評斷很怪耶！用『職業狀況、外出次數等』做評斷比較好吧」、「個人衛生習慣也要考量，若只用『年紀』去評斷，難怪父母會生氣」，有網友回應「你爸說的沒錯啊，你不戴，他們戴有啥用」、「這根本不是藉口，你可能成為防疫漏洞耶」，也有網友分享自己的經驗「我也是！只是戴活性碳口罩就被罵，叫我不要害家裡」。

有位網友貼文回應原po說「父親罵你自私，那不是真罵你，那是天下父母心」，這位網友還說看po文中對老人家很不諒解。網友解釋說，住所附近的藥局人員說來領口罩的有很多是年紀大的長者，他們領了不是自己用，而是給家裡上班上學的家人用，其中有幾個長輩還是癌症化療或是吃標靶的，因為家裡只有他們能來領，所以還是得出門。網友文末感慨的說「災難來時，看到人性的醜惡，但也能看到美善」。