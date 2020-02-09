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持健保卡買口罩！愛滋患者憂身分曝光 藥局回應：不顯示紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
持健保卡買口罩，愛滋患者擔憂身分曝光，藥局回應：不會顯示就診領藥記錄。 圖／台中市新藥師公會理事長邱建強提供

武漢肺炎疫情延燒，民眾瘋狂搶買口罩，導致出現供不應求的狀況，政府因此宣布實施口罩實名制，民眾得持健保卡到特約藥局購買，讓一些愛滋感染者擔心身分曝光。對此有藥局在臉書回應，「兩者系統不同，不會顯示就診領藥記錄，更不會外洩隱私，請大家放心。」

台北市的「71恩典藥局」在臉書發文表示，作為一家愛滋藥物調劑的指定藥局，「最近也常常被H朋友以及團體詢問口罩實名制，購買插卡的這個動作會不會暴露了自己的隱私？」

71恩典藥局指出，口罩的上傳系統是搭載醫療機構與健保署之間VPN資料傳輸的子系統，與一般就診或領藥時所使用的系統不同，既不會跳出視窗，也無法顯示就診領藥記錄，甚至不會顯示是否從中港澳入境的訊息。

另外在這子系統的介面，除了使用健保卡之外，也有針對卡片不良所設計的第二途徑，只要輸入身分證及生辰八字一樣可以上傳之後購買領取，完全沒有健保IC卡資料被讀取的問題，所以大家可以放心，視自己的需求購買，

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