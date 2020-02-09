國軍支援口罩生產 每日增至3百人

口罩亂象持續不散，國軍支援民間廠商口罩生產兵力，從原本兩百餘人增加到三百至四百人之譜，而兵力來源也從原本後備指揮部，轉而由國軍北、中、南、東作戰區派兵支援，開始動用戰備兵力投入，目前支援任務沒有結束的時間表。

為擴大醫療級口罩生產線，國軍接受中央流行疫情指揮中心命令，派兵支援民間廠商從事口罩生產，已有效將部分廠商產能從日間兩班擴展為24小時三班生產。國軍派遣人力每天不固定，依廠商需求指派，目前每日約300人之譜。而由於後備指揮部無力單獨派兵支援，目前這項任務已改由國軍各作戰區統整指揮派兵，確保生產口罩人力無虞，讓國內口罩產能持續出貨，目前派兵支援作口罩任務沒有時間表，持續投入。

但原本主導派兵的各縣市後備指揮部人力原本就相當精簡，各縣市後指部連日派兵支援口罩生產，還要有軍官日夜駐廠督導，而許多縣市不只一家口罩廠，在原本就有日常業務必須推動情況下，漸感不支，高層因此下令派兵任務改由國軍各作戰區統整，檢派作戰區兵力投入支援。而參加任務官兵，由單位統一派車前往，飲食與所需工作口罩由軍方自理。

國防部表示，國軍戰備用醫療級口罩目前足應軍內第一線防疫人員所需，使用口罩順序人員分別是防堵疫情第一線檢查哨人員、衛哨人員、高山站台、密閉空間執勤、開會人員與外出支援口罩生產人員等，目前尚稱足夠。

目前國軍支援防疫，除持續派兵支援口罩生產，分別檢整兩大型營舍作隔離營區，及支援航空器、遊輪清潔消毒。