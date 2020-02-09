武漢肺炎疫情燒郵差運送「如山高口罩」 網笑：好怕被搶劫

武漢肺炎造成全台口罩缺貨，政府因此宣布實施口罩實名制，由中華郵政公司負責配送，就有網友在街上目擊郵差運送珍貴物資，口罩疊成如山高，讓人相當敬佩郵差的付出，更有民眾歪樓直呼，「這台運鈔車會不會被搶啊！」

原PO在臉書社團「爆料公社」分享一張郵差送貨的照片，只見後座籃子不是裝載信件或包裹，而是裝滿一疊又一疊的醫療口罩，且都快比郵差還高，辛苦工作的背影令人感動。

拍攝當下正好紅燈，細心的郵差回頭檢查口罩，物資雖有簡單固定，但深怕一個不小心掉落，原PO見狀感性寫道，「口罩載好載滿，向郵差致敬辛苦了!」

貼文一出，湧入萬名網友留言感謝，「辛苦了！我向您致上最敬禮」、「辛苦了謝謝您們」、「真的辛苦了！本來郵務不少又多了口罩，真的感謝！」、「醫護人員、郵局員工、藥局人員辛苦了！」、「綠衣天使辛苦了」。

也有網友打趣寫道，「根本是運鈔車」、「我覺得郵差先生這樣很危險，應該要用運鈔車運送」、「感覺需要運鈔保全XD」、「這會被搶劫吧哈哈」、「好怕郵差先生被搶劫」。