直擊口罩實名制的幕後工程 政府、藥局、工程師全跳下來解圍

台灣破天荒頒布口罩實名制，政府、藥局、工程師全跳下來幫忙解決防疫難題，不料開賣首日，藥局口罩銷售現場依舊狀況連連，有的無法順利連結系統，也有民眾因未帶健保卡無奈放棄。《遠見》實地採訪藥師和工程師，帶你了解口罩實名制上路的幕後故事。

武漢肺炎疫情擴散，打亂每個人的日常生活。台灣史上頭一遭實施的「口罩實名制」，2月6日早上9時開賣，一大早民眾已在藥局外大排長龍，健保署推出的口罩庫存查詢網站從上線就一直當機，後來改為提供「民間口罩地圖」，時至中午查詢網址仍處於癱瘓狀態。

早在新制上路前一天，中央流行疫情指揮中心指揮官兼衛福部長陳時中就前往藥局，為健保署新系統進行壓力測試，短短10秒鐘時間完成口罩購買程序，電腦螢幕上顯示可購買成人口罩2個，但不能買兒童口罩。記者同樣掏出健保卡測試，確實10秒鐘能完成，不過藥師們可沒那麼放心，「測試跟實際運作是兩回事」。

記者實地走訪藥局，只見開賣第一天，藥師們早早就進入藥局戒備，因為新系統上線沒人放心，甚至做好可能當機的最壞打算。果不其然，藥師在電腦螢幕前搖頭，「操作不順，有點卡卡的，」這個現象在全台各地的藥局陸續發生，藥師話還沒說完，還得向排隊隊伍中的民眾提醒，「沒帶健保卡不能買喔。」

藥師自嘲》「賣口罩竟變成我的新本業」

時間回到2月5日晚間10點，塵囂的街頭逐漸寧靜，許多店家已經在為打烊做準備。一名身穿白袍的藥師，他彎下身在騎樓整理藥局貨品，準備將商品推往店內，一邊向身旁的店長喃喃，「休息2天，明天又是一場硬戰。」所謂硬戰，正是國內罕見供需失衡的口罩。

此時，一名婦人走向前詢問口罩販售的事，他站起來，以不流利的台語回應阿婆，「明天一定要帶健保卡，沒帶的話，我可沒有辦法賣給你啊。」

他是楊藥師，畢業於台北醫學大學藥學系，原以為只要協助民眾找到合適的藥品或調劑慢性處方箋就好，「萬萬沒想過，賣口罩有一天會變成我的本業，前幾天還跟大學老師開玩笑，以後要開賣口罩的課。」

藥局備戰》苦等健保系統、盼別當機

由於這家藥局位於鬧區，客人多選購外傷膏藥，或熟客上門領取慢性處方箋藥，口罩銷售數字寥寥可數。沒想到，過年期間開始，客人上門只想買口罩，一躍間成為店內最熱門品項。但楊藥師語帶不滿地說，「藥局在限制令期間的配給數量不固定，比超商配給的100片還少，幾分鐘時間便賣光。」

他透露，口罩實名制首日的口罩已於5日上午11點收到，「郵政以一袋一袋包裝，再由我們人工分裝，數量確實如政府允諾的250片口罩，其中成人有200片、小孩則50片。」

圖／6日一早，不少民眾在藥局還未開門前就排隊等買口罩。魯皓平攝

「當天依照身分證字號末一碼購買，看似分散人流，但停售2天，很怕大家很久沒買，一窩蜂就衝進來。」他話鋒一轉，坦言最怕的是健保系統到當天仍未建置完成，也不想看到當機的狀況。

據瞭解，國人每週可持健保卡至藥局購買2片口罩，健保系統便會自動註記，並提供民眾關於每家藥局目前最新存量的資訊地圖。但楊藥師透露，這套系統在5日上午尚未建構好，晚上重新測試，似乎還得等開賣當天系統更新。

口罩新令實施後，藥局以外所有通路全部禁賣，統一由藥局以5元進貨，再以5元售出。楊藥師的店長在一旁拉高嗓門笑著，「我們還要自費採購口罩包裝的袋子，沒賺錢還得賠錢，但非常時期只能共體時艱，政府要我們賣，你還能不配合嗎？若說拒賣，政府還沒開口，網友就先砲轟了。」

工程師自白》靠超商地圖為全民找口罩

口罩一片難求，不論民眾怎麼排隊都買不到口罩，「親朋好友買不到，我也買不到，但我會做程式，乾脆自己來做回報系統。」35歲的吳展瑋花了六七個小時，獨自熬夜趕工設計「超商口罩現況回報地圖」，一個無心插柳的動作，意外爆紅成為台灣知名人物。

吳展瑋是一名資訊工程師，自美國佛羅里達大學畢業後，先後在台南的成功大學任教、台北的TMI台灣創意工廠擔任工程師。為了走上創業夢，他決定回自己的老家台南成立「好想工作室」。這裡位於台南文化創意產業園區內，也是Google開發者在南部的社群重地，集結一群同樣也熱愛資訊與設計的工作者。

吳展瑋設計的超商口罩回報地圖，以4種顏色標記全台四大超商口罩數量，綠色代表口罩在3小時內的數量充裕，黃色則代表口罩量少，紅色及灰色則分別是售完與無人回報。這套系統憑網友手動回報，資料準確性無法保證，但眼尖民眾發現後，一傳十、十傳百，因承受不住台灣愈演愈烈的搶購口罩行動，當機了。

這套系統使用Google地圖與地點搜集的收費服務「Place API」，網友若查詢一次，就得向開發者收一筆錢。根據他向媒體描述，原只想花一點小錢，大約一兩萬元，寫prototype讓親友使用，不料到網路瘋傳，最高紀錄曾有1200人同時上線，6小時超過50萬次點擊，更讓他收到2萬美元（約新台幣60萬元）的帳單。

他說，設計回報地圖並不難，將公開資料（open data）應用後便可完成，而讓他有動力完成這套系統的原因，單純想解決買不到口罩的燃眉之急，「原本是想回家（台南）做事，沒想到意外為國家做事。」

中央3日宣布，自6日起台灣實施口罩實名制，政務委員唐鳳透過線上社群g0v群組，提出初步的合作構想，吳展瑋便找來幾位同樣是Google開發者夥伴，將超商口罩地圖升級為藥局地圖，希望讓民眾別為了購買口罩卻徒勞而返。

吳展瑋建議，政府若想投入口罩地圖，得串接政府後端資料，以免讓民眾自行回報而造成混亂。據瞭解，政府不願對外說明這項合作計畫，但他發現政府因應這次口罩新販售模式已公開全新數據，這些資料都是地圖升級為藥局版的重要資訊來源。

圖／資訊工程師吳展瑋與Google開發者夥伴，將超商口罩地圖升級為藥局地圖。截圖自即時口罩地圖

為了緩解全民搶罩熱潮，中央擬兩階段推出便民措施。健保署口罩存量查詢系統於6日上午9點正式上線，本週再更新「全民健保行動快易通｜健康存摺」iOS及Android兩個App版本，皆導入口罩存貨查詢新功能。

不過，健保署推出的口罩庫存查詢網站從上線就一直當機，後來改為提供「民間口罩地圖」，網站也持續處於癱瘓狀態。藥局開賣口罩首日，民眾也大排長龍、狀況連連。究竟口罩實名制能否真正解決一罩難求的防疫亂象，全民都在看。

（作者／江星翰 攝影／張智傑、魯皓平 本文出自2020.2.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）