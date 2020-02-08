酒精棉片被買光 糖尿病患者無奈棄打胰島素

受武漢肺炎疫情影響，台灣民眾紛紛搶買口罩、酒精等防疫用具，甚至連只夠消毒一隻手指頭的酒精棉片也被民眾瘋狂搶購，而有醫生也出面呼籲民眾不要搶購酒精棉片，因為糖尿病患者消毒打針部位都需用到，一般民眾請留給有需要的人。對此，有位糖尿病患者也在網上發文，表示自己領了胰島素針劑後，因為買不到酒精棉片，只好無奈將針劑退回給藥局，貼文一出後，網友也紛紛提供酒精類消毒用品給原PO，並譴責搶購亂象。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，他說自己上藥局領了胰島針劑準備施打，但問是否還有酒精棉片時卻一片也不剩，連酒精也全部缺貨，無奈之下只能將針劑退回，靠藥物和飲食控制病情，等到搶購潮過後再施打針劑，而原PO也感嘆說到「我想這針劑應該無用武之地了。有那麼缺酒精棉片嗎？台灣到處都是病毒要消毒嗎？到底什麼人才是最需要的？」

對此，有許多民眾回覆要捐贈酒精用品給原PO，而原PO事後也回應表示藥局已通知他明天可以去取酒精棉片了，因此回絕他們的好意。而對於酒精用品的搶購潮，不少網友紛紛出面留言譴責，「可以不要跟生病需要打胰島素的人搶好嗎，實在是對那些人很生氣」、「實在搞不懂那小小一片一般人是買來做什麼，真正需要的人一大堆卻買不到」、「糖友都還會互相關懷推讓深怕糖友沒有棉片，反而是很多不需要的人卻是狂買掃貨」、「搶個屁，買了能幹嘛用」、「國人就是有先天的過度恐慌症，或是跟風症」、「台灣亂象」。