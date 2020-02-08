傳言藥局圖利 藥師曝現在賣口罩「絕對是虧的」

武漢肺炎全球確診病例不斷累加，目前台灣已有17起確診病例，中央政府為求防疫實施一連串措施，其中統一由藥局販賣實名制口罩，讓不少民眾抱怨口罩一週2副根本不夠用。對此，有位新北市藥局的藥師便上網發文，表示應該將口罩留給需要的人，並稱讚政府這次防疫的反應，而對於傳言藥局圖利一事，他則分析說到藥局「絕對是虧的」。

原PO昨日（7日）在「批踢踢八卦板」發文，他稱自己在新北市的一家社區藥局擔任藥師，他分享了當天發放口罩時的事，原PO稱他們藥局是分兩時段發放口罩，就在下午場號碼牌發完後的1小時，一位媽媽牽著雙眼全盲的生病女兒來到藥局問能不能領口罩，她說自己已經跑3家藥局都賣完了，藥師助理見狀後便幫妹妹代領了晚上場的小孩號碼，原PO感嘆說到「我們是真的真的很想給她」。

他呼籲真正需要的人是化療患者、生病衰弱的人，因為化療病患需要使用免疫抑制劑，所以導致免疫力低下，而生病衰弱的人則是三不五時需要去醫院，原PO無奈地說「我是多想優先把口罩留給他們」、「諸多真正有需求的人領不到卻不作聲，作聲的大多數人只想到自己，如果這些抱怨的人對口罩的需求有比他們大，我每個鞠躬道歉都可以」。

另外，原PO也讚許政府反應快，他說自己沒想過國家級政策可以在3天之內將全國口罩由超商轉到藥局，加上健保卡實名制系統上線順暢快速，配合行政系統的支持，新北每間藥局應該都有得到支援，原PO感動地說「國家機器真的動的很厲害，大家知道那種，我們站在一起的感覺，我真的是蠻感動的。」

而對於傳言藥局販賣口罩圖利一事，原PO回應口罩一片5元，250片共1250元，毛利率假設5成，一天能多賺650元，但2小時全力投注只賺650元，對於店家根本不划算，他說「你如果開店你要嗎？這還是沒計算人力成本的情況。記得除了現場服務以外，藥局還要自己分裝口罩，從機會成本的角度來看，絕對是虧的，而且最後的實際情況是，這些錢是全部要上繳國庫的，一毛不留。」

最後，原PO呼籲大眾減少無謂的謾罵，一起思考解決問題，一起度將這段時間。對此，許多網友紛紛回覆，感謝原PO的辛勞，「我覺得你這種發法比我家這邊的好多了」、「領完口罩不忘跟藥師說聲辛苦了」、「辛苦了，真的很謝謝你們」、「謝謝所有藥局的幫忙，你們真的好棒」、「推推，希望所有藥局都能用這種方式」、「推，把資源留給有需要的」。