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母牽全盲女兒求口罩 藥局不捨代領號碼牌引網友激辯

聯合新聞網 / 綜合報導
武漢肺炎疫情嚴峻，防疫口罩一罩難求，健保藥局實名制配售上路，但一周7天限2片，民眾抱怨根本不夠用。聯合報系資料照片／記者魯永明攝影

為了讓民眾都能買得到口罩，昨（6）日開始實施口罩實名制措施，除了讓民眾都能買得到口罩之外，也避免造成瘋搶囤積的情形，把口罩讓給真正有需要的人使用。一名社區藥局的業者發文訴說發放口罩的無奈，他說「那些人是需要的人？」真正有需求的人領不到卻不作聲，作聲的大多數人只想到自己，他希望台灣要有更多溫暖，不要因為口罩造成更多的衝突。

原PO在PTT寫道自己在是開社區藥局，但民眾常質疑藥局是否「暗崁口罩」，對此他特別澄清解釋「口罩定額配給，又限時定量，藥局真的沒甚麼好暗崁口罩的，兩個賣10塊也跟圖利誰完全扯不上邊，只能一直宣導健康的青壯年請把口罩讓給需要的人」。而究竟哪些是真正有需要的人呢？他舉例有人生病做化療、有人免疫力低下、有人身體衰弱得常去醫院、還有人在醫院工作卻沒分配到口罩，只因為是外包廠商，這些人都讓原PO想優先將口罩留給他們。

他還分享了一個小故事，店裡發放號碼牌分兩個時段，一個下午一個晚上，就在昨天下午時段發完號碼牌後來了一位媽媽，她牽著雙眼全盲的女兒走進藥局，懇求店家幫她的孩子領口罩，因為她們已經跑了3家都拿不到，這請求讓原PO聽了相當不捨。於是藥助便代領了一個晚上場小孩的號碼，並且跟晚上排隊的民眾說「小孩第一號是2」，便將口罩優先給了孩子。

原PO的做法引來網友兩極看法，有人批評「你這問題無解，當大聲的人可以拿到他所要的，他只會越來越大聲，會吵的人有糖吃」、「你在說的是政府要負責的問題，民眾各自有各自的理由，平均4個才1個買得到，你這種讓法對問題真的沒幫助」、「你該去跟政府說，因為配發的是政府」、「健康的人要搭火車捷運，為啥不用戴？」

不過也有人大讚原PO很有愛心，「這個社會需要更多的溫暖與正能量」、「我沒有領，希望需要的人能領到」、「辛苦了…我也有同事在化療，一直煩惱買不到口罩」、「扣掉『不必要』的人，真的夠啊」、「辛苦這些第一線的工作人員了」、「民眾對超商的抱怨一定會轉移到藥局，辛苦了」、「感謝您的愛心」。還有人提出建言表示「不知道有沒有口罩互助平台？讓家裡有多餘口罩的人可以支援弱勢」、「我會把口罩領出來，然後給需要的人，這樣他自己也買，就可以有兩倍的量」。

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