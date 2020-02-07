他過敏想買口罩 遭正義魔人同事嗆聲「沒同情心」

政府在6日開始實施購買口罩實名制措施，避免大家一窩蜂搶買口罩造成的缺貨問題，但有網友想去買個口罩，卻被同事痛批不先留給醫護人員很沒有同情心，即使他解釋是因為自己有過敏，吹到冷風會流鼻水才想去買口罩，仍然不被對方接受，讓他無奈的說「現在領口罩前都要被調查嗎？」

原PO在PTT論壇寫道昨（6）日中午和同事外出吃飯，想要順便去藥局買個口罩，沒想到被其中一名同事知道後竟然開始數落他。同事起先詢問是否生病了？原PO表示是因為自己過敏，吹到冷風就會不斷流鼻水，對方聽了卻不以為然的表示「有嚴重到需要戴口罩？過敏天生的吧？習慣就好，為什麼要挑這時候戴口罩？」這樣的說法讓原PO不知道該怎麼回答。

同事繼續說，「口罩現在要留給需要的人，口罩很缺沒事不要領…有點同情心好嗎？醫院的醫生倒下了，誰來幫你看？」原PO反駁說如果自己沒生病、沒變嚴重，那就不用看醫生，更能減輕醫療負擔，一席話讓同事聽了回嗆說「你好糟糕喔，就是有你這種人造成防疫負擔跟漏洞」。

網友們紛紛為原PO抱屈，「你跟他說去把口罩小卡看清楚，有病的要戴」、「他自己都說口罩留給需要的人，你就是啊」、「你買的口罩什麼時機點要用干他什麼事」、「過敏真的要戴口罩欸，超不舒服」、「你不領也只是被下一個人領走，配額數目就是這樣，沒領口罩，醫護人員配額也不會變多」、「自己不領就不領，不用去管別人」、「我也是過敏，懂過敏的難受，覺得同事有點正義魔人」，還有人建議原PO「怕冷風戴布口罩就好了，戴醫療的幹嘛？」、「布口罩也能擋風」。