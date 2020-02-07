聽新聞
test
0:00 / 0:00
買不到酒精好心急！ 社區、食品業者送消毒隨身瓶
武漢肺炎疫情持續緊張，彰化縣秀水鄉馬興社區今天免費分送社區自製的400瓶茶樹抗菌液給民眾；而秀水鄉旺梨小鎮業者二天來也分送隨手型酒精消毒噴瓶二千份給民眾，讓買不到酒精的民眾直稱「真的好暖心」。
秀水馬興社區理事長陳世英說，社區的藥草植物園區5年前開始種澳洲茶樹，並萃取成茶樹純露，平常販倍所得做為社區基金，最近許多人反映買不到酒精，所以社區釋出400瓶50毫升的茶樹純露，可做抗菌抗病毒環境噴霧使用。
今天許多民眾排隊領茶樹純露，民眾說，買不到酒精時，用替代品來加強防疫也好。陳世英說，茶樹純露可以直接接觸皮膚，可以噴在口罩上有抑茵抗病毒效果，也可噴在手或桌面等環境。
秀水鄉旺梨小鎮業者藍優盡也釋出20公升的75%消毒用酒精，共分裝成2000瓶每小瓶10毫升的隨身攜帶瓶免費分送給民眾，從昨天開始發送，到今天下午近1點全發完。
有民眾說，因為家中有小孩在上幼兒園更需要酒精，很感謝老闆的善心，許多民眾都說「老闆心真美」。
以土鳳梨酥打出名號的藍優盡說，他們是食品業者，平常都有庫存酒精做為消毒使用，看到這麼多人買不到酒精，才決定訂購小分裝瓶，釋出庫存酒精給大家使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言