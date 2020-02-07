媽媽藥局排完又去光南 她無奈點出「搶口罩」3理由

武漢肺炎確診病例不斷增加，目前台灣共有13例確診，加上已有61例確診病例的鑽石公主號曾停留在基隆港，令不少民眾恐慌，紛紛前往藥局領取口罩，以求自保。對此，有位網友近期在網上發文分享，她說家裡已經有一堆口罩了，但媽媽仍一直去拿口罩，原因令她相當無奈，不知如何跟媽媽溝通。

原PO於6日在「批踢踢女孩板」發文，她說自己家中原本就有買口罩的習慣，所以已經累積了一堆口罩，但媽媽一大早又準時跑去藥局搶口罩，還一直叫她們去排隊，甚至連光南商場發口罩也要她們去排，原PO無奈說到「家裡口罩明明就夠用阿，又不是說沒有口罩」，而她也表示每次說家裡口罩夠用時，媽媽就會回覆這3個理由「有備無患啊」、「你沒看多少人在搶，晚了就沒了」、「多點預防不好嗎」。

原PO聽後也舉出3理由不合理之處，她說「第一家裡口罩明明就一堆口罩了，又不是說沒有口罩，第二家中口罩都很夠用，還要特地花時間去排隊，第三現在都實名制了，其實早晚都拿得到，況且家中也夠用，其實根本不用跟著去排」，而她也懊惱詢問網友們到底要怎麼跟媽媽溝通。

對此，網友們回應說到，「價值觀的不同很難改變，妳放棄吧」、「我媽也是唉」、「口罩夠就不要搶了」、「過度恐慌」、「問他你是中國人嗎」、「可以說：去藥局人擠人，反而增加感染風險」、「轉給媽媽看慢性病患買不到口罩的文」、「自己不要理他不要去排就好了，其他的就不管尊重她」。