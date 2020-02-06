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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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大媽戴N95口罩呼吸困難竟這樣做 她嘆：浪費口罩

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾外出戴上醫療用口罩也有防疫作用，不需配戴到N95口罩。 聯合報系資料庫

武漢肺炎疫情全台已有13例確診病例，許多民眾紛紛前往藥局購買口罩，也有其他人前往台酒購買95％濃度酒精自行回家稀釋，全台防疫用品目前都出現搶購熱潮。有位女網友近期發文，表示自己姊姊去台酒排隊購買95％濃度酒精時，前面的幾位婆婆媽媽在討論口罩，聽到她們說購買了一箱N95口罩，但因為戴起來感覺呼吸困難，所以便想出一招讓口罩變得好用，而原PO姊姊聽完後直接傻眼，氣憤地說這根本就是浪費口罩。

原PO昨（5）日在「Dcard」發文，寫到姊姊當天前往台酒工廠排隊買一組95％濃度酒精備用，發現現場也有許多婆婆媽媽在排隊，而原PO姊姊無意聽到隊伍前方婆媽的對話，她們得意地說自己有買到一箱N95口罩，但戴起來發現呼吸困難，於是便拿針在上面鑽了幾個洞，口罩就變得好用了，對此原PO姊姊當場傻眼，她說到「我的白眼翻到天邊，捅洞就跟沒戴一樣，幹嘛浪費口罩，還自以為聰明又教人」，而原PO也表示「普通人就不需要N95，買了也戴不住，現在又自作聰明，真的是自私又無知」。

貼文一出後，許多網友也紛紛留言回覆，「尤其路上一堆口罩戴在下巴的，小心哪天下巴跟你抗議」、「我以為口罩都是大陸人來掃的」、「建議她們可以腦子戳幾個洞看會不會比較好用」、「她可能以為病毒比針孔還大」、「我去百貨公司看到妹子戴N95逛街，完全沒戴好，真心覺得無奈欸」、「還有戴口罩露出鼻子的，是在哈囉」。

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