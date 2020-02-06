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口罩實名制系統一度當機 藥局發號碼牌因應

中央社 / 台北6日綜合報導

口罩實名制今天上路，據中央社記者觀察，各縣市購買口罩秩序良好，不過，因實名制登錄系統一度當機，各縣市健保特約藥局也採取動線分流及發放號碼牌等方式因應。

武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩，行政院3日宣布今天開始實施實名制購買口罩，民眾可使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買。

各縣市健保特約藥局今天早上開始販售，店家採動線分流、發放號碼牌及增加人力等方式因應，有民眾因不清楚今天為身分證尾數為偶數者才能購買，氣得當場開罵。

不過，據中央社記者觀察，各縣市購買口罩秩序良好，每個民眾扣除排隊時間，購買口罩僅需數分鐘，也有藥局為了讓上班族也能順利買口罩，特地將販售時間設在晚上7時。

針對實名制登錄系統一度當機，顯示「網頁維護中，請稍後再試」，部分藥局也採取應變措施，改發放號碼牌，請民眾留下健保卡，待下午系統順暢後再協助登錄，同時請民眾晚上再來領健保卡和口罩。

嘉義市長黃敏惠今天到藥局視察口罩實名制販售情況，她呼籲中央應考慮將口罩列入醫師開立處方箋中，讓有醫療需要的病患，可以憑醫師處方箋領購口罩，免除一週只能買2片，不敷使用的窘境。

雲林縣張維修藥局的口罩已短缺多天，藥局負責人張維修告訴中央社記者，實名制雖然增加作業時間，但是可減少民眾搶購風潮，讓真正有需要的人買到。

苗栗縣內有南庄、泰安、獅潭、造橋等4鄉鎮因無健保特約藥局，改由地區衛生所發售。家住泰安鄉的廖姓男子今天表示，距住家最近的健保特約藥局，騎車往返需3、40公里，之前跑了好多家藥局都買不到，「現在就近到衛生所就能買，方便許多」。

南投縣衛生局昨天原協調縣內健保特約藥局「統一」下午3時到5時販售，但各藥局今天各唱各的調，至少出現4套時間標準，有民眾認為縣府規定時間實在沒意義。

南投縣衛生局今天解釋，公告統一下午3時到5時販售是「建議」時間，並無強制性，由各健保特約藥局依實際情形執行。

宜花東地區部分，廠商昨天誤送外科手術用口罩到宜花東，經郵務人員連夜緊急作業，今天清晨將醫療口罩配送到特約藥局，多數藥局統一在下午2時開賣，也有部分藥局提前到上午開賣。

花蓮縣豐濱鄉衛生所因沒有設置讀卡設備，也無法銷售口罩，改由鄰近醫院代售，民眾購買口罩同樣到衛生所報到，提供健保卡讓衛生所人員代替到花蓮醫院豐濱分院購買，再轉交給購買民眾。

另外，台東縣偏鄉和離島昨天也來不及配送，今天早上郵局送達口罩到藥局後，延至接近中午才開始販售。

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