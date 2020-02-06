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實名制口罩開賣 內行曝「購買最佳時間點」

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院宣布今（6日）起購買口罩採實名制，有網友分析開賣後買口罩最保險的時間點掀起熱議。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

武漢肺炎疫情持續延燒，勤洗手、戴口罩成為重要的防疫措施，於是民眾陷入恐慌形成搶口罩的亂象，對此行政院宣布今（6日）起購買口罩採實名制，只要持健保卡到藥局購買，每人7天內限購2片。新制上路，有內行網友分析「買口罩最保險的時間點」掀起熱議。

昨（5日）一名網友在PTT發文表示，「提醒身分證雙號的鄉民最好考慮一下是不是等8號再買」，並且進一步解釋，因為目前基層收到的訊息是系統最慢今天早上八、九點才會開放權限，因此如果運氣不好有可能在開賣當天藥局才剛開始摸索系統怎麼操作。

原PO提到，因為購買口罩的系統看起來似乎不是用平常領藥的流程，而是在健保局VPN的架構下再加一套口罩的系統進去，所以操作方法目前還是未知，如果非常急迫，想衝第一個買口罩可能要有等操作等很久的心理準備，於是原PO建議等到8號，也就是禮拜六時再去買會比較順暢，也比較保險。

另外原PO也指出，藥師公會公告會盡量提前一天送達各藥局，目前口罩的配給還算順暢。但原PO也提醒，大多數藥局都有限制購買口罩的時間，而通常這段時間會被買口罩的隊伍卡死，所以建議要去藥局買藥或領藥的民眾，領藥時稍微看一下店家公告的時間避開排隊人潮。

貼文一出立刻引起網友們熱議，紛紛留言「推，這建議不錯」、「建議很好，這才叫討論事情」、「這些資訊很有用，感謝提供」、「一開始一定有混亂的，我等後幾梯」、「第一波不領，第二波我再看看情況」、「明天一定擠爆，我8號再看看」。

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