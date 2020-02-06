給我口罩！實名制首日排長龍 查網路也塞車

實名制販售口罩今天上路，健保特約藥局一早就大排長龍，查詢口罩數量的三大官方查詢管道，包括健保署官網的口罩庫存查詢專區、健保署官方App「健保快譯通」與疾管署官方App「疾管家」，上午9時許全部當機。

中央流行疫情指揮中心指出，截至中午已出售72萬502片口罩，已出售口罩據點共5012家。記者在全國各地觀察發現，多數藥局開賣後不久，當日口罩額度即售完。

台北市長柯文哲上午受訪表示，台北市約680間特約藥店、健保藥局，今天早上9時開始派警察到場關切，他認為大概不用一個鐘頭，口罩就賣光了。

桃園市長鄭文燦上午視察時發現系統塞車，要花1分鐘左右才能審核成功。宜蘭有藥局擔心塞車，提早在8時30分左右就開始上線，有些民眾不到9時買到口罩。

今天從7時開始，桃園市多家藥局門外都已出現排隊人潮，有的不到十人，有的多達二、三十人排隊，桃園龍安街上的全球龍安大藥局約有50人排隊，「搶頭香」的男子一早7時20分就到店外排隊等候。

台中市清水區有一家藥局前公告早上9時30分開賣，有人清晨6時多就來排隊，說數量大少，一定要搶先排，藥局前大排長龍。藥局8時多發自製號碼牌給前100位，十分鐘內發完，不少人晚了一步，抱怨每天量太少買不到。

台中市豐原區的瑞輝藥局上午開始營業不到一個小時成人口罩即售完，記者詢問時剩四組兒童口罩。藥局老闆說，上午營業的藥局大約一小時內售完口罩，但有許多藥局中午或下午才開始營業，想必是另一波採購潮，民眾可多留意藥局營業時間。

健保署企劃組長張鈺旋表示，口罩相關資訊可進到口罩供需平台查看。

健保署說，國人至健保特約藥局購買口罩時要記得攜帶健保卡，身分證字號末碼雙號者於每周二、四、六購買，單號者每周一、三、五購買，周日開放全民皆可購買。每人每張卡限購兩片，且七天內不能重複購買。