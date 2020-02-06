一年份口罩想捐公司換加薪 網勸退：小心被約談

武漢肺炎疫情持續延燒，目前全球確診人數來到28000多例，死亡病例攀升至565例，各國民眾為求自保，紛紛至各大藥局搶買口罩，而今日是台灣口罩實名制實施的第一天，藥局出現排隊人潮，民眾搶著領取一人2份的配給口罩。有位網友近期上網發文，表示自己去年因為免運的關係買了一堆口罩，因此上班天天都有口罩戴，結果被老闆發現，叫他提供一些口罩給同仁用，原PO思考後突發奇想說到「這個禮物可以叫公司幫我加薪嗎」，引來不少網友回覆，勸他不要這樣做，以免犯法遭約談。

原PO於4日在「批踢踢問卦板」發文，他貼出2大袋口罩照片，說到「先說好我不是囤口罩哦，這是我去年買的，由於上班天天會戴，所以當時要湊免運就買了一堆」，原PO表示因為自己天天戴口罩上班，被廠長問到他怎麼還有口罩，他便回答自己還有一年份左右的份量，沒想到廠長眼睛一亮，當場叫他提供一些給同仁使用，原PO心想「想說我自己也用不了那麼多，所以就捐這些給公司，但想想至少也要給我點嘉獎吧」，因此他想到如果將這2袋口罩當成禮物給公司，是否能讓公司幫他加薪。

對此，網友紛紛留言，「工具人」、「口罩換女同事的」、「不捐就扣你薪水」、「幹嘛給公司，當然是跟女同事交換禮物啊」、「廠長：捐完你就可以滾了」、「分完之後工作量加倍，不錯吧」、「造福同事是好事，別讓公司攬功去了就好」。

不過，有網友們勸原PO不要這樣做，「PO出來小心被政府強制徵用」、「去年買的要有收據了，找不到收據你就慘了」、「你要被約談了」。事實上，根據「藥事法」規定，口罩須經由藥局或特許方販售或贈送，違反規定為公訴罪。