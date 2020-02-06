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口罩實名制 民眾認同盼慢性病患者可多領

中央社 / 台北6日電
有排隊民眾受訪時說，認同政府推動口罩實名制，大家共體時艱，但希望配給65歲以上慢性病患者多一些口罩數量。聯合報記者陳柏亨/攝影

實名制購買口罩今天實施，台北市北安路健保特約藥局上午排滿購買人潮，民眾認為慢性病患者應多領，且認同實名制。衛生局說，上班族可能買不到口罩，會協調藥局調整販售時間。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情嚴峻，口罩成搶購商品，中央流行疫情指揮中心宣布改採實名制，身分證字號尾數為單數者，每週一、三、五持健保卡至特約健保藥局插卡購買，雙數是二、四、六，週日皆可購買；每人7天限購2片，一片新台幣5元，政策今天上路。

位於北安路的保德明水藥局外上午排滿購買口罩人潮，負責人黃彥儒接受聯訪時說，購買口罩系統上午8時30許就能使用，但因開放全市藥局上線，擔心造成系統緩慢，先發放號碼牌，盼減少民眾等候時間。

排在首位的鄭姓女子持自己和家人的健保卡到藥局買口罩，卻發生等候時間較長，她離開時受訪表示，可能因同時上線，讓系統稍微當機，但狀況一下解決。

有排隊民眾受訪時說，認同政府推動口罩實名制，大家共體時艱，但希望配給65歲以上慢性病患者多一些口罩數量。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷接受媒體聯訪時指出，昨天北市各藥局都順利收取到口罩，全市有689間健保特約藥局，每間藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩。

她表示，有民眾擔心上班家人無法購買口罩，會視今天各藥局銷售狀況，再協調藥局調整販售時間，此外，除轄區警局會派員至藥局巡邏外，衛生局等單位也會派志工到場協助。

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