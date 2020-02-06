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屏東酒廠一早現買酒精人龍 民眾插隊引衝突
武漢肺炎疫情繼續延燒，防疫資源超搶手，政府今(6)日開放口罩實名制，有民眾發現屏東酒廠一早已出現排隊人龍搶買酒精，7點半不到酒廠外頭已有長長一排民眾在等待拿號碼牌。酒廠規定每人限購兩瓶。
有民眾發現，在酒廠外等待買酒精的民眾不斷插隊，有人還一次「解壓縮」十人，讓人氣結，因而爆發口角衝突，讓網友不得不PO文呼籲：「不要代排插隊 好嗎？大家都很辛苦一早來排酒精，因爲真的很難買，你2、3個家人晚點到或去停車就直接插隊，說這我家人，誰管你啊？晚點到就往後排啦！」
針對現場插隊的問題，有網友認為，若是酒廠一早就直接發號碼牌，就沒這個問題了，現場大約八點多也已開始領號碼牌。有網友提醒大家，「研究顯示用肥皂洗乾淨其實比噴酒精還有效喔！」不少網友也認為：「看也知道是跟風的占多數，不然就是買去轉手的…」、「插隊是台灣最美的風景」，也有不少人質疑，「實在懷疑買了這些物資的人，真的會認真使用嗎？還是只是跟著排排排？然後家裡亂得跟……」。
據了解，酒廠在前(2月4日)日售完就有公告，明天還會有，「不要自己給自己恐慌⋯⋯」，讓酒精沒買到，也傷了和氣。許多網友呼籲大家，若已買到酒精的民眾就別再來買，酒精夠用就好，無須囤積。
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