額溫槍搶手、診所缺貨 侯友宜籲管制出口

武漢肺炎疫情持續升溫，台北市立聯合醫院昆明院區門口設置防堵疫情告示牌，工作人員則穿戴全副防疫裝備，服務入院民眾。記者侯永全／攝影 分享 facebook

台中診所近半缺貨 怕用耳溫槍易感染

受疫情影響，市面上額溫槍搶手，新北市長侯友宜昨呼籲中央，管制國內生產的額溫槍出口；台中市有診所反映，約有半數診所缺額溫槍，每天接觸病患用的都是耳溫槍，易與受測者接觸，很擔心遭感染。

經濟部次長兼貿易局局長王美花表示，目前還沒有收到相關訊息；財政部關務署則說明，額溫槍要不要管制，是由主管機關食藥署評估，再交由經濟部貿易局進行輸出入管制，目前尚未接到食藥署消息。

武漢肺炎增溫，診所幾乎都會派人在門口為病患量體溫，有的診所沒有額溫槍，只能為患者量耳溫，台中市不少護理人員表示，為患者量耳溫後，再以酒精消毒耳溫槍，很擔心一不小心遭感染。

大台中醫師公會秘書長陳俊宏說，各診所都配備有耳溫槍，但因量測時間較長、量測後需消毒，第一線醫護人員也怕因此遭感染，公會調查，七百多名會員中，約有半數缺額溫槍，已由公會統一訂貨。

陳俊宏指出，目前第一波會員填表申購三百支額溫槍，公會經由台中市食品藥物安全處協助，取得廠商聯繫方式，將協助申購。

新北市長侯友宜昨指出，額溫槍有原物料不足、產能下降問題，前天就已經向經濟部反映，額溫槍應該比照口罩「管制出口」。

侯友宜說，新北有家額溫槍工廠生產的三萬支額溫槍，其中兩萬支要出口，如果要留在台灣要經濟部同意，且允許簡易包裝上市，但經濟部都沒給答案。