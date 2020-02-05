口罩實名制今上路…郵差配送怕被搶 宜花東送錯罩

中華郵政負責配送口罩，每天動員三千人力，有郵差直說現在口罩比黃金珍貴，很怕被搶。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

今起健保特約藥局開始販售實名制口罩，中華郵政昨起投入三千人力，負責每天配送近一七○萬片口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也親赴藥局實測系統。但藥師公會全聯會昨指宜花東送錯口罩，把預定發售的「外科口罩」出貨成「外科手術口罩」，中華郵政昨晚說，「忙亂中難免有錯」，已緊急重送，保證東部民眾「今天一定可買到」。

蔡英文總統昨也呼籲，實名販售這個作法，是為了讓口罩的購買能夠更公平，讓口罩可以留給最前線的防疫和醫護人員、可以留給需要的人使用。對於造成不便，希望民眾能夠多多體諒。

此外，還傳出有健保特約藥局拒收口罩，不想接下「麻煩事」。中華郵政說，會和衛福部了解狀況；藥師公會則聲明說，若無正當理由不參與防疫的健保特約藥局，公會將建請健保署與藥局解約。

健保署署長李伯璋說，拒賣口罩雖無罰則，但希望大家一起防疫，這正是落實醫藥分業和醫療分級的好時機，讓民眾了解健保特約藥局在醫療第一線的功用。如有藥局自願解除，或喪失健保特約，未來想再加入，會嚴審。

今起，民眾須到健保特約藥局才可購買醫用口罩，不論本國或外籍人士，具健保資格者須持健保卡購買，身分證尾數奇數者在周一、三、五購買，尾數是偶數者二、四、六購買，周日全民皆可買，每人一周兩片；大人可幫小孩代購，或幫行動不便者購買，但兒童口罩僅持十二歲以下的健保卡，最多代購一人。

至於未具健保加保資格的外籍（大陸）配偶、陸生等，則可持居留證或入出境許可證購買，憑證七天僅可購買兩片。一般外國旅客怎麼辦？陳時中說，台灣沒有社區感染，來旅遊的外籍人士不需戴口罩，有需要可自備。

全台六五一五間健保特約藥局和五十三間偏鄉衛生所口罩，全由中華郵政配送，郵局人員每天得去全國廿四家製造廠商收口罩。中華郵政公司郵務處長陳敬祥說，昨起每個單位每天配送一包，內含二百片大人口罩（四盒），五十片小孩口罩（一盒）。

由於口罩太搶手，不少郵局人員昨配送過程心理壓力不小，直說現在口罩「比黃金還珍貴」，「很怕被搶」。陳敬祥說，配送口罩難免增加多的手續，但在安全管控上會加強，由四輪車輛配送，不會有被偷被搶的疑慮。