藥局憂網路塞車 提醒買口罩不用搶早

因應武漢肺炎疫情，今起民眾須持健保卡在健保特約藥局購買口罩。記者杜建重／攝影 分享 facebook

口罩實名制今天上路，但上路前夕狀況不少，有藥局收到款式錯誤口罩、有的數量不足，還有藥局退出不賣實名制口罩。由於中央送錯口罩，花蓮縣今天下午二時後才開賣，全台最晚；台東部分鄉鎮也要到下午才賣。

宜蘭、花蓮、台東三縣多家藥局昨天收到口罩，打開來看才發現中央出貨錯誤，誤將一般外科口罩，寄送成綁帶式外科手術口罩。

花蓮縣藥師公會理事長林憶君說，寄錯的外科手術口罩已收回，將連夜配送，可能今天才會寄到。花蓮縣衛生局副局長鍾美珠表示，經緊急與藥局協調，最快今天下午二時起開賣，但部分藥局受限人力不足，要賣口罩又要配藥，已要求各藥局昨晚在店外張貼供貨時間，免得民眾白跑。不過衛生所和花蓮醫院豐濱分院，都會在今天上午九時販售。

台東多家健保藥局也收到寄錯的口罩，陳藥局藥師陳清文表示，郵局送的是醫療外科手術口罩，和一般口罩不同，郵局昨下午已連繫他表示正確口罩將從高雄補送過來。台東縣衛生局長黃明恩說，台東市各藥局今早就可買口罩，鄉下藥局及衛生所因晚間沒人收件，今下午再去比較保險。

宜蘭較不受影響，各據點都可在上午九時販售，「民眾買得到，不用搶」，宜蘭衛生局呼籲民眾留意各藥局開門營業時間，不必搶；藥局也建議民眾不要太早去買口罩，因為健保卡要刷卡登錄上線，如果大家一窩蜂，恐會造成網路大塞車。

衛福部對每家藥局每天配發兩百片成人口罩、五十片兒童口罩，但高雄市有藥局收到的成人口罩只有一百九十八片、兒童口罩四十九片；新北市也有藥局收到的口罩件數不符。

雲林縣昨召開緊急應變會議，藥師公會理事長許新交表示，健保署系統連線今早九時才開放，全台六千多家藥局同時登入，恐怕會當機，許多藥局可能無法準時九時販售，建議民眾先打電話到藥局詢問。為協助藥局人力，台南市藥師公會理事長吳振名說，將與學校接洽，看短期能否請藥劑系學生支援。