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光南免費發送50萬片口罩 網友已經預知下場

2020-02-05 10:35聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎疫情台灣確診病例達11例，其中1例為武漢返台專機台商，台灣民眾為了自保，前陣子上演搶口罩之亂，不過現在政府已宣布實名制後，得用健保卡在特約藥局才買得到，而且限定七天內只能買2片，很多人還是擔心不夠用。昨天連鎖賣場光南大批發忽然在臉書官網宣布要免費發送50萬片口罩，引發許多人議論。

光南大批發表示，為了回饋鄉親，和大家共同防疫，決定要在2月7日（周五）早上11:00起於全國門市店門口同步發放口罩，每人限領5片，發完為止。另外，其也公布第二批發放時間為2月8日（周六）早上11:00開始，於光南大批發連鎖門市、光南流行生活館的店門口同步發送。

光南大批發要免費發口罩一事，也引發網友們在ptt上討論，有人就質疑說，「這十分鐘就結束了吧」、「會大排長龍吧」、「我敢保證，絕對凌晨就有人去排隊」、「準備帶帳篷去搶囉」、「又要看到世界奇觀了」。

但有更多人呼籲，希望這些口罩留給那些真正有需要的人，「不要已經有很多罩了，還特別跑去排隊」、「囤貨的人不要又去搶了」，甚至有人建議光南不如捐給第一線的醫療人員還更有意義，或是捐給學校、偏鄉地區更有愛心。

光南大批發連鎖店臉書貼文，2月7號8號全台門市免費送口罩共50萬片。圖/取自光南...
光南大批發連鎖店臉書貼文，2月7號8號全台門市免費送口罩共50萬片。圖/取自光南臉書
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武漢肺炎肺炎口罩

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