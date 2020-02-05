花蓮5鄉無健保藥局 買口罩到衛所、花醫分院

口罩實名制購買明天上路，不過醫師提醒，落實勤洗手才是最好的自我保護方法。圖／花蓮門諾醫院提供 分享 facebook

憑健保卡購買的口罩實名制明天上路，花蓮13鄉鎮中，秀林、萬榮、富里、卓溪、豐濱等5鄉，因沒有健保特約藥局，需洽衛生所或花蓮醫院豐濱分院，其餘8鄉鎮，共有98間特約藥局提供服務。每人每次限購2片，7天內只能購買一次。

98家健保特約藥局，集中在人口密集的花蓮市與吉安鄉，花蓮市54間，吉安20家。另南區的玉里鎮7間，壽豐5間、光復4間，新城與鳳林鎮都是3間，瑞穗鄉僅2間，可上衛生局網站公告區查詢藥局資訊。

縣內5鄉沒有健保特約藥局，秀林、萬榮、卓溪、富里將由衛生所執行刷健保卡買口罩，豐濱鄉因衛生所沒有醫療業務，民眾須到花蓮醫院豐濱原住民分院購買。

衛生局表示，為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每周二、四、六購買，單號者可於每周一、三、五購買，周日開放全民皆可購買。

「一般民眾不需要隨時戴口罩。」擔任衛福部傳染病防治醫療網東區副指揮官的花蓮門諾醫院感染科主任繆偉傑說，目前國內並未出現「社區感染」，與其時時刻刻戴口罩，勤洗手才是最好的自保之道。

繆偉傑表示，除需要進出醫院看病、探病，以及患有呼吸道疾病和慢性病患者，需要戴口罩自我防護外，一般民眾不需要時時刻刻戴口罩。