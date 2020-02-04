「沒口罩不等於要死了」 醫：健康的人戴口罩只是戴心安

武漢肺炎導致人心惶惶，紛紛上街搶買口罩。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

武漢肺炎導致人心惶惶，紛紛上街搶買口罩，深怕不小心就中鏢。政府為了確保第一線醫護人員有充足口罩，宣布2月6日起購買口罩須採實名制，且每人7天內限購2片，許多民眾對此氣得大罵一片口罩平均得用3.5天該如何是好。不過有高中生透過陳志金醫師發聲，他表示「沒口罩不等於就要死了，出入公共場所、醫院再戴就好」，陳志金更直言「一位高中生，都能把問題看得這麼清楚了，那些搶不到口罩而在大罵的大人們，你們難道不會覺得慚愧嗎？」

以下是陳志金醫師臉書全文：

我現在每天都收到很多有關疫情的訊息，有心情抒發的、有防疫建議的，大部分是焦慮的詢問，我實在無法一一回覆。當我看到這則訊息的時候，我本來也想「已讀不回」的。

我跟大部分的大人一樣，陷入了這樣的思維：「你小孩子有什麼要呼籲的？」但是，突然我又覺得，不能讓這麼一位勇敢寫出這訊息的孩子失望....

所以，我還是禮貌性的回了：「發什麼文呢？」

結果，我看到這位高中生寫的文章，非常的感動！我答應代他發這篇文章，和大家分享～

「請大家不要再追殺超商店員了。

沒口罩不等於你就要死了，出入公共場所、醫院再戴就好。這時候的我們應該團結一點。政府已經在想辦法做事了，沒有方法是十全十美的。

與其跟著同一群人批判「口罩不捐給中國」「口罩太貴」「政府在發國難財」「花兩億多設置口罩生產線浪費錢」，不如多花點時間好好閱讀一下醫療專家的建議，做好防疫工作。

身為一個醫生世家的小孩，我的爸爸、媽媽、阿姨、叔叔、嬸嬸、舅舅都在醫療院所工作，甚至有的是第一線人員，真正迫切需要口罩的是醫生、護士，一群每天8小時以上都在充滿病毒、細菌底下工作的人們。

七天發兩片，每片售價新台幣五元，按照證件配給，錯開發放時間。有人抱怨口罩根本不夠，但停下來想一想，我們已經相對許多國家幸運了。

當年SARS爆發，和平醫院封院，我爸就是困在裡面的醫生之一。看著一起工作的同事、前輩死去，冒著死亡的風險照顧患者，被要求如果不去第一線工作就不準出來。家屬的焦急、至親壯烈犧牲的悲痛、根本不知道自己能不能撐到活著出來的恐懼與絕望。那時候我們全家也被隔離，每天依賴著特定送便當的人過活，祈禱死亡名單上不要出現我爸的名字。幾個月後，我爸平安回家，全家才鬆了一口氣。

謝謝第一線醫護人員；謝謝過年仍在趕工製造口罩的人；謝謝這幾天辛苦的超商、藥局店員；謝謝那些為疫情付出的所有人。

願天佑臺灣。

#勤洗手戴口罩 #臺灣加油」

這些內容應該是這位高中生聽家人說的，因為他那時候如果出生了，可能只有一兩歲 😊

#我感動的是，一位高中生，都能把問題看得這麼清楚了，那些搶不到口罩而在大罵的大人們，你們難道不會覺得慚愧嗎？

#我感動的是，我們的教育，能讓一位高中生，有這麼清楚的思維，而且勇於發聲！

#我感動的是，我們的教育，能讓一位高中生，學會感恩！（所以，18歲可以投票，我覺得很OK）

#但是_我也難過了，他和他的父母還是會擔心的，擔心某些不理性民眾的撻伐！就像我這篇文章貼出後，底下一定也不乏一些酸言酸語的，但是，我不需要擔心這些留言～

所以，我決定冒著被罵的風險，也要來寫這篇「健康人不要去搶口罩」的文章！

#要不要戴口罩_取決於你曝露的風險高低！目前建議：「慢性病患、有呼吸道症狀者、有可能親密接觸感染者、進出醫院者要戴口罩」

#在目前沒有社區感染的情況之下，你走在路上被傳染的風險，不會比被鳥糞砸到頭來得高！所以，真的不需要時時刻刻天天戴口罩！學校也不需要！（說這話，真的就有很多家長會來撻伐了！）我真心覺得，發燒、有呼吸道症狀的學生，不要去上課，勤洗手，比讓每一位學生都戴口罩來得重要！（而且，戴又戴不好、脫也脫不正確、又去用手去揉眼睛、挖鼻孔，這樣戴口罩，不是戴心酸的嗎？）

就像騎機車的人要戴安全帽一樣！因為騎的速度較快，又會與汽車爭道，所以，車禍撞到頭的風險高，強制要戴！是合理的。

騎腳踏車的人，因為騎的速度較慢，風險低一些，要戴可以！也算合理。

但是，如果連走路的行人，都跟人家搶戴安全帽，你覺得合理嗎？

#你如果真的是有高曝露風險，有了口罩，拜託就要好好正確的戴，戴好戴滿！也要知道怎麼脫口罩、丟棄口罩！然後，洗手很重要！洗手很重要！洗手很重要！

我寫文章教大家如何正確戴口罩、如何正確脫口罩，並不是在鼓吹大家「無時無刻要戴口罩」！

而是，當你真正需要戴口罩來防護「真正風險」的時候，你要如何把它做正確！

就像我這張在公車上的照片，貼出時，就有網友說「吼！抓到了！陳醫師沒有戴口罩！」

問題是，我沒有呼吸道症狀、公車上也只有我一個人，我幹嘛要戴口罩？

如果此時公車上滿滿是人，我或許可以考慮戴口罩。

但是，下車後，進入醫院，我就會戴口罩。

隨著我暴露的風險高低，來決定我要不要戴口罩，而不是盲目的一定要戴。

大部分健康的人，戴口罩，真的只是戴心安的，治療的其實只是自己內心的焦慮與恐懼！