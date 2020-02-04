武漢肺炎爆發前他囤口罩被嘲笑 網友回頭再看：根本先知

武漢肺炎疫情升溫，民眾搶購口罩導致缺貨，政院更拍板從2月6日起民眾必須持健保卡才能買到口罩。聯合報系資料照／記者蔡容喬攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情急速升溫，造成民眾瘋狂搶購口罩，各國口罩不僅價格飆漲甚至缺貨，其中我國政府更宣布2月6日起購買口罩採實名制，更限制民眾7天內限購2片。口罩限購政策一出引起各界熱議，甚至有醫生大嘆「口罩可能真要重複使用」，對此有人在PTT發問「1月初就買口罩的人是天才嗎」引發網友回響。

原PO提到1月初大部分人不在意武漢肺炎、都在關注總統大選，「但是一定有極少數人在1月初就買口罩了，他們那些手邊有好幾盒口罩，現在看到大部分都買不到口罩會是什麼想法？」

貼文一出隨即有網友回應，他表示有位同事在去年12月看到武漢肺炎疫情資訊後，於1月初共計買了400片口罩，過年前疫情升溫驚覺情況不妙，準備再多訂口罩時卻發現價格悄悄上漲。當時周遭同事都笑為何要如此緊張、幹麻買那麼多口罩，網友同事表示依照SARS經驗，當時疫情直到天氣變熱才逐漸消失，估算400片口罩分給家人後、一人約莫還有50片能用，反觀目前疫情升溫、口罩缺貨，讓網友直誇同事根本是先知。

2則推文吸引許多網友回覆「還好提早買了，早就覺得一堆人會搶」、「一月中還是70元的時候買了十幾盒」、「一月初買了三百個，看到新聞就覺得怕」；甚至有網友表示，依照過往大陸政府對SARS、非洲豬瘟的疾病管控先例，早有警覺心儲備口罩；也有人表示「更厲害的是買口罩股的人」、「12月買口罩股的人才是天才」；不過也有網友出面呼籲「一個人超過一百片都是囤貨」、「想想真的需要的人，自己夠用就好」。