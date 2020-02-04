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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

南投鹿谷與信義無健保藥局 買口罩請到衛生所

2020-02-04 19:02中央社 南投縣4日電

實名制買口罩政策6日上路，民眾須到健保特約藥局才能夠買，每人7天限購2片，南投縣鹿谷鄉、信義鄉無健保藥局，買口罩要到衛生所。

因應武漢肺炎疫情，口罩需求大增，政府統一徵購國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩，自6日起採實名制購買，須使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局洽購，每人7天內限購2片，1片售價新台幣5元。

針對媒體報導「仁愛鄉沒口罩可買，現在政府卻離譜訂定政策，要去健保藥局購買，讓仁愛鄉民不知要去那裡找健保藥局。」南投縣政府衛生局今天澄清表示，仁愛鄉有1家健保藥局，可實施口罩實名制販售政策，相關規定依中央指示配合辦理。

全台有52個偏鄉沒有健保藥局，南投縣衛生局盤點全縣13個鄉鎮市，其中鹿谷鄉、信義鄉無健保特約藥局，居民可到衛生所購買。衛生局呼籲，看病、陪病、探病要戴口罩，有呼吸道症狀者應戴，慢性病者外出建議戴，健康民眾及一般學生無須戴口罩，留給需要的人。

另外，南投縣政府教育處今天在南投市平和國小舉辦武漢肺炎防疫宣導，處長陸正威說，開學前會完成校園環境清潔及消毒，開學後加強宣導勤洗手、入校自主量體溫，並要求幼兒園掌握寒假期間教職員工及幼生是否有中國旅遊史或接觸史，造冊列管追蹤。

武漢肺炎肺炎口罩

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