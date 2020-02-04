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國軍派16人進駐華新製口罩 估每天增產3萬片

2020-02-04 16:24中央社 彰化縣4日電

華新醫材口罩工廠目前4條產線分2班生產，每天約可製造30萬片口罩，國軍調派16名後備軍人入廠協助生產，由於產線人力增加，華新估可增產3萬片口罩，每天產量提高到33萬片。

因應武漢肺炎疫情，口罩需求大增，國防部日前宣布調派人力協助口罩廠生產，16名後備軍人今天進駐位於彰化縣田中鎮的華新醫材集團工廠，16人初步分為早、晚班，由於剛到產線仍不熟悉製造流程，廠方先安排國軍人員協助包裝與上料。

華新醫材集團董事長鄭永柱接受媒體訪問說，國軍後備軍人剛進廠支援，還在熟悉作業步驟，會慢慢調整工作內容，業者非常感謝軍方派人幫忙，因為很多員工為趕工製作口罩，從過年加班到現在，幾乎沒休假，有國軍填補人力缺口，就可讓員工輪替休假。

口罩產量增加，連帶影響原料供應，鄭永柱表示，華新生產的醫療、外科口罩都採用國產原料，原料廠商反映受外部因素影響，有些原料無法維持現有價格，供應商盼調整至合理價位，但口罩材料有很多種，未來是否漲價有待磋商，廠內口罩原料存量仍有2週到3週。

關於政府擬購置設備增加口罩產線，鄭永柱說，身為業者一定全力配合政策，華新已著手準備附屬設備及閒置場地，新式的產線設備估計每天可製10萬片口罩，若有6條產線就可產出60萬片口罩，是現在產量2倍，現階段國軍支援產線每天也可增加10%產量。

彰化縣另一家醫材大廠是位於彰化市的中國衛生材料生產中心股份有限公司，日前也配合政府徵購口罩政策。中國衛材公司表示，目前無國軍進廠協助生產，也未接獲政府、國防部相關派員通知，工廠現階段設備與人力匹配足夠，每天約可製造60萬片口罩。

武漢肺炎肺炎口罩

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